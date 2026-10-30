Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà tiếp Đoàn công tác JICA Nhật Bản tại Việt Nam

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố và Đoàn công tác JICA tại Việt Nam trao đổi thông tin liên quan đến những định hướng phát triển về hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ những thông tin liên quan đến thành phố Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà cho biết: Đồng Nai là một trong những thành phố phát triển công nghiệp hàng đầu của cả nước với 89 khu công nghiệp được quy hoạch với diện tích trên 43 ngàn hécta, 1 khu công nghệ cao diện tích 497ha và 1 Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư diện tích trên 25,8 ngàn hécta.

Quang cảnh buổi làm việc sáng 30-10. Ảnh Ngọc Liên

Đồng Nai hiện đã có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại thành phố, với số dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực trên 2,3 ngàn dự án, tổng số vốn đầu tư đạt trên 47,1 tỷ USD. Trong đó, 294 dự án đầu tư đến từ các doanh nghiệp Nhật Bản với tổng vốn đầu tư gần 6,3 tỷ USD, đứng thứ 2 về số dự án và đứng thứ 3 về tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Đồng Nai. Các doanh nghiệp Nhật Bản góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người lao động; thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ của địa phương, đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ của thành phố Đồng Nai trong thời gian qua.

Đoàn công tác JICA tại Việt Nam và lãnh đạo thành phố Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc sáng 30-10. Ảnh: Ngọc Liên

Lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai đánh giá cao sự quan tâm của Đoàn JICA tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại thành phố. Đồng thời hy vọng thông qua buổi gặp gỡ này, phía JICA tại Việt Nam sẽ có thêm thông tin về thành phố Đồng Nai để làm cơ sở mở ra những cơ hội hợp tác phát triển mới giữa hai bên.