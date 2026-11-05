Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng: Phát triển công viên tưởng niệm sinh thái gắn với tạo sinh kế cho người dân

Trong đó, cần kết hợp hài hòa không gian tưởng niệm, văn hóa tâm linh với phát triển dịch vụ, tạo sinh kế bền vững, bảo đảm người dân địa phương được thụ hưởng những giá trị thiết thực từ quá trình đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng khảo sát dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ. Ảnh: Hồng Thái

Ngày 5-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã khảo sát dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ, hạ tầng kết nối trên địa bàn xã Vật Lại và làm việc tại xã.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND xã Vật Lại Phùng Hữu Lộc cho biết, dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn 1 có quy mô khoảng 200,03ha, được triển khai trong 16 năm, liên quan đến nhiều hộ dân. Quá trình thực hiện phát sinh những vướng mắc về nguồn gốc đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn thư của người dân.

Với sự chỉ đạo của thành phố và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan, xã Vật Lại đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 theo kế hoạch, bảo đảm an ninh, trật tự. Đến nay, địa phương đã bàn giao 96ha cho nhà đầu tư triển khai thực hiện. Đối với khoảng 10ha còn lại, xã tiếp tục phối hợp rà soát, giải quyết những tồn tại, vướng mắc theo quy định.

Đây là kết quả đáng ghi nhận trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên, địa phương vẫn phải tập trung xử lý những vấn đề liên quan đến tái định cư và chính sách đối với người dân bị thu hồi đất, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hạn chế phát sinh khiếu kiện.

Để phát huy tiềm năng, tạo động lực phát triển, xã Vật Lại kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư các tuyến giao thông kết nối, trong đó có phương án mở rộng quốc lộ 32 và các tuyến đường liên quan. Cùng với đó, địa phương đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn 2 trên địa bàn xã, đồng thời xây dựng các khu tái định cư đồng bộ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng làm việc tại xã Vật Lại. Ảnh: Hồng Thái

Lãnh đạo xã cũng kiến nghị thành phố quan tâm giải quyết dứt điểm các chính sách liên quan đến người dân bị thu hồi đất thực hiện dự án giai đoạn 1. Đặc biệt, đề nghị chủ đầu tư sớm bố trí kinh phí, hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để bàn giao đất cho người dân, bảo đảm ổn định đời sống và quyền lợi chính đáng của các hộ bị ảnh hưởng.

Tại cuộc làm việc, đại diện các sở, ngành cho biết sẽ phối hợp với xã Vật Lại rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan; đồng thời nghiên cứu các kiến nghị về cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ.

Đối với hạ tầng giao thông, các cơ quan liên quan cần rà soát tổng thể các tuyến đường, đánh giá khả năng kết nối và tiến độ đầu tư những đoạn đã triển khai, tránh đầu tư đồng thời nhiều tuyến song song dẫn đến dàn trải nguồn lực. Việc lựa chọn phương án cần bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn và yêu cầu phát triển của địa phương.

Phát triển dự án gắn với sinh kế và quyền lợi người dân

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh, việc đầu tư hạ tầng giao thông kết nối khu vực cần được xem xét trên cơ sở quy hoạch tổng thể, xác định rõ thứ tự ưu tiên và khả năng triển khai. Các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp rà soát từng phương án, làm rõ tính cần thiết, hiệu quả kết nối và nguồn lực đầu tư. Những dự án đã có chủ trương cần tiếp tục được hoàn thiện, sắp xếp thứ tự thực hiện, tránh tình trạng đề xuất nhiều tuyến đường nhưng không cân đối được nguồn vốn.

Đề cập đến khu du lịch tâm linh và các dịch vụ phục vụ người dân đến thăm viếng nghĩa trang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho rằng, cần nghiên cứu kết nối các không gian này với dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ. Hiện nay, dịch vụ phục vụ người dân còn thiếu, hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, chưa hình thành không gian dịch vụ văn minh, đồng bộ. Vì vậy, cần tính toán tổ chức các dịch vụ thiết yếu, thuận tiện, vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa tạo thêm giá trị kinh tế cho khu vực.

Đáng chú ý, đối với định hướng triển khai giai đoạn 2, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thay đổi cách tiếp cận, không chỉ nhìn nhận đây là một dự án nghĩa trang đơn thuần mà nghiên cứu phát triển theo mô hình công viên tưởng niệm sinh thái; trong đó, không gian tưởng niệm, văn hóa tâm linh cần được kết hợp hài hòa với cảnh quan sinh thái và các hoạt động phát triển kinh tế cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Hồng Thái

Theo đồng chí Trương Việt Dũng, một yêu cầu quan trọng là phát triển dự án phải gắn với quyền lợi và sinh kế của người dân địa phương. Người dân không chỉ là đối tượng chịu tác động của quá trình triển khai dự án mà cần được tạo điều kiện tham gia trực tiếp vào các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu cơ chế để người dân tham gia chăm sóc cây xanh, cảnh quan, phục vụ tang lễ và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng gợi mở việc hình thành các vùng sản xuất hoa, cây cảnh; tổ chức hợp tác xã hoặc nhóm hộ trồng, cung ứng hoa tươi phục vụ khu tưởng niệm và thị trường bên ngoài. Đồng thời, nghiên cứu phát triển trung tâm dịch vụ tang lễ, dịch vụ hoa tươi, lễ phẩm, đồ thờ và các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân. Đây là những lĩnh vực có thị trường thực tế, có thể tạo việc làm tại chỗ, giúp người dân từng bước chuyển đổi sinh kế.

Cùng với đó, địa phương nghiên cứu các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp điều kiện thực tế; tổ chức đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân ngay từ sớm. Việc hỗ trợ không chỉ dừng ở chính sách cho vay vốn mà quan trọng hơn là xây dựng được mô hình sản xuất hiệu quả, giúp người dân nhìn thấy cơ hội việc làm, thu nhập và chủ động tham gia.

Đồng chí Trương Việt Dũng cũng lưu ý việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý, vận hành công viên tưởng niệm. Các hoạt động như quản lý thông tin phần mộ, chăm sóc, cung cấp dịch vụ và thanh toán cần được nghiên cứu thực hiện trên nền tảng số, hướng tới mô hình quản lý hiện đại, đồng bộ.

Đối với khu tái định cư và các khu vực phục vụ dân sinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu không chỉ tập trung phân lô, bố trí đất ở mà phải tính toán đồng bộ các thiết chế, dịch vụ thiết yếu như trường học, không gian sinh hoạt cộng đồng, thương mại, dịch vụ và khu vực sản xuất. Qua đó, người dân có điều kiện làm việc, chăm sóc gia đình, gửi con đi học và tiếp cận các dịch vụ ngay gần nơi ở, không phải di chuyển sang địa bàn khác.

“Mục tiêu cuối cùng là biến những khó khăn, thách thức của địa phương thành cơ hội phát triển. Dự án chỉ thực sự có ý nghĩa khi vừa đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo sinh kế và giúp người dân xã Vật Lại được thụ hưởng những giá trị thiết thực từ quá trình đầu tư, phát triển”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh.