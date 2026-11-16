Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu: Để hàng Việt mở rộng thị trường, phát triển bền vững

Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu về những lợi thế, định hướng và giải pháp trọng tâm nhằm phát huy vai trò của thị trường Thủ đô, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tại hội thảo "Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng" ngày 13-11-2026, trong khuôn khổ Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026. Ảnh: Quang Thái

- Thưa Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, Hà Nội có những lợi thế gì trong việc thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam? Thành phố sẽ phát huy những lợi thế này như thế nào để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của hàng Việt?

- Hà Nội có lợi thế nổi bật là trung tâm kinh tế lớn, thị trường tiêu thụ hàng hóa có sức mua cao, hệ thống phân phối đa dạng, đồng thời là đầu mối giao thương quan trọng giữa vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng với thị trường cả nước. Đây không chỉ là lợi thế về sức mua mà còn là điều kiện quan trọng để Hà Nội phát huy vai trò dẫn dắt, kết nối sản xuất với phân phối và tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và mở rộng thị trường cho sản phẩm Việt Nam.

Thực tế cho thấy, thị trường Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 916 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ; riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 583,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1%. Kết quả này cho thấy sức mua và tiềm năng của thị trường Thủ đô, đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất trong nước mở rộng thị trường.

Để phát huy lợi thế đó, thành phố xác định tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước. Trong đó, tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc ưu tiên lựa chọn, sử dụng hàng Việt Nam có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với hệ thống siêu thị, chợ, trung tâm thương mại và các nền tảng thương mại điện tử; chú trọng hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Hà Nội và các địa phương.

Ký kết chương trình hợp tác liên kết vùng giai đoạn 2026-2030 giữa Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Nguyên. Ảnh: Quang Thái

Quan điểm của thành phố là đưa Cuộc vận động đi vào chiều sâu, chuyển từ nâng cao nhận thức sang hành động tiêu dùng cụ thể; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối và duy trì thị trường tiêu thụ ổn định. Qua đó, nâng cao uy tín, vị thế của hàng Việt Nam, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

- Thực tế, một số sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận hệ thống phân phối, dù đã có nhiều hoạt động giới thiệu, giao thương. Theo đồng chí, đâu là những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ và giải pháp của thành phố là gì?

- Mặc dù các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu đã được triển khai tích cực, nhưng việc đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối và duy trì thị trường tiêu thụ vẫn còn những khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu là một số doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm, bao bì, truy xuất nguồn gốc và năng lực cung ứng ổn định; chi phí logistics còn cao, thông tin về nhu cầu thị trường và khả năng cung ứng chưa được kết nối hiệu quả. Bên cạnh đó, một số hoạt động xúc tiến mới chú trọng giới thiệu sản phẩm, chưa theo dõi sát kết quả hợp tác, tiêu thụ sau kết nối.

Để khắc phục những hạn chế này, thành phố xác định phải đổi mới phương thức xúc tiến thương mại, chuyển mạnh từ kết nối mang tính sự kiện sang kết nối theo nhu cầu thực tế của thị trường, lấy hiệu quả tiêu thụ sản phẩm làm thước đo. Trọng tâm là tập trung triển khai các giải pháp:

Trước hết, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu. Sở Công Thương chủ động phối hợp với các địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp phân phối rà soát nhu cầu thu mua, tiêu chuẩn tiếp nhận hàng hóa và năng lực cung ứng của các cơ sở sản xuất; tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, hướng tới hình thành các đơn hàng, hợp đồng tiêu thụ ổn định.

Người dân Thủ đô tham quan, mua sắm tại các gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm đặc sản làng nghề Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Ảnh: Quang Thái

Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuẩn hóa chất lượng, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực quản trị, đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối hiện đại. Khuyến khích các doanh nghiệp bán lẻ công khai tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp, tăng cường hợp tác dài hạn với các cơ sở sản xuất trong nước; thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử, phát triển dịch vụ logistics, bảo quản, vận chuyển để giảm chi phí trung gian, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm.

Thành phố chú trọng nâng cao trách nhiệm và hiệu quả tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Kết quả xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu phải được đánh giá không chỉ qua số lượng chương trình, hội nghị được tổ chức mà quan trọng hơn là số sản phẩm được đưa vào hệ thống phân phối, số hợp đồng được ký kết, doanh thu tiêu thụ và khả năng duy trì hợp tác lâu dài; đồng thời thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng mối liên kết ổn định, bền vững giữa sản xuất và phân phối, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời bảo đảm người tiêu dùng được tiếp cận hàng Việt Nam chất lượng với giá cả hợp lý.

- Để hàng Việt Nam có thể duy trì chỗ đứng trên thị trường và phát triển bền vững, vai trò của hợp tác xã, kinh tế tập thể và liên kết vùng có ý nghĩa như thế nào? Thành phố sẽ tập trung vào những nhiệm vụ gì trong giai đoạn 2026-2030, thưa đồng chí?

- Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và tăng cường liên kết vùng có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, phát huy lợi thế của từng địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm và hình thành các chuỗi cung ứng bền vững.

Trong giai đoạn 2026–2030, thành phố Hà Nội xác định phát triển kinh tế tập thể phải gắn với đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao năng lực tham gia chuỗi giá trị; liên kết vùng phải đi vào thực chất, phát huy thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau và cùng phát triển. Trọng tâm là thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Festival “Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới” năm 2026 do Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa nhà sản xuất, phân phối và tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thị trường nội địa. Ảnh: Quang Thái

Trước hết, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; khuyến khích đổi mới mô hình tổ chức sản xuất, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong chế biến, xây dựng thương hiệu và phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Liên minh Hợp tác xã thành phố cần phát huy vai trò nòng cốt trong tư vấn, hỗ trợ, kết nối các hợp tác xã với doanh nghiệp; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả.

Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng và các địa phương lân cận theo hướng liên kết hai chiều. Phát huy lợi thế của từng địa phương trong phát triển vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và tiêu thụ; tạo điều kiện đưa nông sản, sản phẩm OCOP, hàng công nghiệp có thế mạnh của các địa phương vào thị trường Thủ đô, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã Hà Nội mở rộng thị trường trong vùng.

Đặc biệt, tập trung triển khai hiệu quả Chương trình “Hợp tác liên kết vùng Thủ đô - Phát triển kinh tế tập thể vùng Đồng bằng sông Hồng và lân cận” giai đoạn 2026–2030; cụ thể hóa các nội dung hợp tác thành nhiệm vụ có trọng tâm, xác định rõ đầu mối, trách nhiệm phối hợp và kết quả đầu ra. Ưu tiên hình thành các mô hình liên kết sản xuất, kinh doanh có đối tác tiêu thụ, thị trường ổn định; thường xuyên đánh giá hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Liên minh Hợp tác xã thành phố, các sở, ngành và địa phương trong vùng để triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển.

Tôi cho rằng, để hàng Việt Nam phát triển bền vững, điều quan trọng là phải có sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng; trong đó, Nhà nước tạo môi trường thuận lợi, doanh nghiệp và hợp tác xã chủ động nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, còn người tiêu dùng ngày càng tin tưởng, ưu tiên lựa chọn hàng Việt. Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm kết nối, thúc đẩy hợp tác và phát triển thị trường, đưa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đi vào thực chất, góp phần nâng cao vị thế hàng Việt và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô cũng như cả nước.

- Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội!