Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Khương Đình

Ngày hội là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhìn lại những kết quả trong xây dựng cộng đồng dân cư, đồng thời tiếp tục củng cố tình đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội. Ảnh: Hồng Thái

Phát huy sức mạnh đoàn kết, chăm lo đời sống nhân dân

Liên tổ dân phố 18, 19 được hình thành trong năm 2026 trên cơ sở sắp xếp 4 tổ dân phố 18, 19, 20 và 21 trước đây thuộc Khu dân cư số 8, phường Khương Đình cũ. Hiện nay, địa bàn có trên 1.700 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu, không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đây là nơi sinh sống của nhiều gia đình gắn bó lâu đời với địa phương, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nghỉ hưu.

Báo cáo tại ngày hội, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 19 Đặng Thị Bắc cho biết, một trong những điểm nổi bật của liên tổ dân phố 18, 19, phường Khương Đình là các hoạt động chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Ban Công tác Mặt trận phối hợp với tổ dân phố và các chi hội rà soát, nắm bắt hoàn cảnh các hộ khó khăn để kịp thời đề xuất hỗ trợ.

Các đại biểu tại ngày hội. Ảnh: Hồng Thái

Phong trào tổng vệ sinh môi trường được duy trì vào sáng thứ 7 hằng tuần, thu hút đông đảo người dân tham gia. Chi hội Phụ nữ và Cựu chiến binh phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn vệ sinh khu vực phố Vũ Tông Phan, dọc sông Tô Lịch. Mô hình “Định hướng giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ em trong tương lai” tiếp tục được duy trì hiệu quả.

Công tác phòng cháy, chữa cháy cũng được chú trọng. Ban Công tác Mặt trận phối hợp với tổ dân phố và cảnh sát khu vực thành lập 4 tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra các điểm chữa cháy công cộng, bổ sung trang thiết bị và vận động các hộ gia đình trang bị bình chữa cháy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn tặng hoa, quà của thành phố chúc mừng liên tổ dân phố 18, 19 phường Khương Đình. Ảnh: Hồng Thái

Lãnh đạo phường Khương Đình tặng hoa cho liên tổ dân phố 18, 19 chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Hồng Thái

Đặc biệt, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng còn được thể hiện qua việc người dân tích cực đóng góp các loại quỹ. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của hai tổ đạt 14,5 triệu đồng; Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đạt 32,1 triệu đồng; Quỹ “Vì người nghèo” đạt 43,1 triệu đồng. Kết quả bình xét gia đình văn hóa đạt 96%; hai tổ dân phố đề nghị phường công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

Cùng với đó, công tác phát huy dân chủ ở cơ sở được quan tâm. Ban Công tác Mặt trận phối hợp kiện toàn tổ hòa giải, tổ chức bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định; thực hiện giám sát cộng đồng tại các công trình cải tạo, nâng cấp ngõ 387 Vũ Tông Phan, các ngách ngõ 29 phố Khương Hạ và khu vực bờ hồ Đầm Chuối…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn trao khen thưởng cho các gia đình tiêu biểu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua tại tổ dân phố. Ảnh: Hồng Thái

Chung sức xây dựng tổ dân phố đoàn kết, an toàn, hạnh phúc

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã trao đổi, thảo luận về vai trò của tổ dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại diện đoàn thanh niên cũng trao đổi về công tác chuyển đổi số trên địa bàn.

Nhân dịp này, các gia đình tiêu biểu có thành tích trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại tổ dân phố được biểu dương, khen thưởng. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã trao tặng khen thưởng cho các gia đình. Lãnh đạo phường Khương Đình cũng trao quà từ Quỹ “Vì người nghèo” cho 5 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai tổ dân phố.

Phát động phong trào thi đua năm 2027 với chủ đề “Xây dựng tổ dân phố đoàn kết - an toàn - ấm no - hạnh phúc”, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 18 Trần Thị Xuân Thu kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng; quan tâm, sẻ chia với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng trao quà cho 5 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hồng Thái

Bà Trần Thị Xuân Thu nhấn mạnh, mỗi người dân cần nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy; chấp hành các quy định về trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cùng xây dựng các tuyến ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi gia đình cần quan tâm giáo dục con cháu, xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình bình đẳng, yêu thương và trách nhiệm; tích cực lao động, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Cùng với đó, người dân được vận động chủ động học tập, ứng dụng công nghệ số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; hưởng ứng xây dựng “Công dân số”, “Tổ dân phố số”. Cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể cần phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, nói đi đôi với làm, tích cực vận động gia đình và nhân dân cùng tham gia.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân phường Khương Đình. Ảnh: Hồng Thái

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Trách nhiệm”, liên tổ dân phố 18, 19 phường Khương Đình đặt mục tiêu năm 2027 tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phấn đấu trên 95% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, giữ vững danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; quan tâm công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giữ vững an ninh trật tự và nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Thông qua ngày hội, tinh thần đoàn kết tiếp tục được khơi dậy, trở thành động lực để mỗi gia đình, mỗi người dân chung tay xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng văn minh, an toàn, nghĩa tình và hạnh phúc.