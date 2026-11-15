Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chung vui Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Yên Hòa

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường tặng lẵng hoa chức mừng Ngày hội. Ảnh: Tùng Nguyễn.

5 tổ dân phố số 21, 22, 23, 24, 25 có tổng số 4.181 hộ gia đình, với trên 10.800 nhân khẩu và 292 đảng viên. Trong năm 2026, đặc biệt là sau khi sắp xếp tổ dân phố, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố và các chi hội, đoàn thể, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đồng thuận trong nhân dân được phát huy.

Các hoạt động tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, chăm lo đời sống nhân dân được triển khai thiết thực. Nhiều phong trào thi đua, hoạt động tự quản được duy trì, tạo sự gắn kết cộng đồng, huy động sức dân tham gia giải quyết những vấn đề chung của khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường tặng quà cho các hộ gia đình. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Dấu ấn nổi bật nhất là công tác vận động giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5: 295/295 hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng, đạt 100%, đã đồng thuận bàn giao mặt bằng. Kết quả khẳng định sức mạnh của sự đồng lòng, hiệu quả của cách làm kiên trì tuyên truyền, lắng nghe, đối thoại và đặt lợi ích chung lên trên hết.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục lan tỏa. Mô hình “Camera an ninh” tại tổ dân phố số 22 phát huy hiệu quả, được Đảng ủy phường Yên Hòa biểu dương, khen thưởng, góp phần giữ gìn bình yên từ cơ sở.

10 hộ gia đình được nhận các phần quà của thành phố Hà Nội tại Ngày hội. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa có 3.927/4.174 hộ dân được đề nghị công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 94,1%. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu cộng đồng tạo không khí vui tươi, gắn kết các thế hệ, gia đình và khu phố.

Công tác chăm lo thế hệ trẻ, lan tỏa khuyến học và nghĩa tình cộng đồng được quan tâm. Dịp Tết Trung thu, 431 thiếu nhi được nhận quà từ sự chung tay của các gia đình và nhà hảo tâm. Ngày hội Khuyến học biểu dương, khen thưởng hơn 500 học sinh giỏi các cấp, tổng kinh phí 52 triệu đồng.

Lãnh đạo phường Yên Hòa tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày hội. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Tinh thần “tương thân tương ái” được cụ thể hóa bằng hành động. 5 tổ dân phố vận động đóng góp các nguồn quỹ trên 250 triệu đồng; rà soát, đề nghị hỗ trợ 25 hộ khó khăn; biểu dương 10 gia đình tiêu biểu tại Hội nghị đại biểu Nhân dân. Mỗi đóng góp là một nhịp cầu sẻ chia, làm bền chặt tình làng nghĩa xóm giữa lòng đô thị.

Sáng 15-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã về dự, cùng chung vui với nhân dân các tổ dân phố số 21, 22, 23, 24, 25 (phường Yên Hòa) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đã tặng lẵng hoa cùng một phần quà chúc mừng Ngày hội; đồng thời trao 10 suất quà của thành phố tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tổ dân phố.

Đông đảo người dân các tổ dân phố phường Yên Hòa tham dự Ngày hội. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Cũng tại Ngày hội, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Hòa đã trao 25 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện Ban Công tác Mặt trận 5 tổ dân phố số 21, 22, 23, 24, 25 cũng trao tổng số 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy kết quả đã đạt được, đại diện Ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố số 21, 22, 23, 24, 25 nhấn mạnh quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân phường Yên Hòa xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn, nghĩa tình; biến tinh thần đại đoàn kết thành những việc làm cụ thể, thiết thực trong từng gia đình, từng tuyến phố.