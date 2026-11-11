Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường tiếp đoàn công tác của Timor-Leste

Cùng dự có lãnh đạo Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; Văn phòng UBND thành phố; Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Đồng chí Đào Thanh Trường và ông António Augusto Guterres trao đổi tại buổi làm việc.

Về phía đoàn công tác của Timor-Leste có ông António Augusto Guterres, Vụ trưởng Vụ Phân cấp và Chính quyền địa phương, Bộ Hành chính Nhà nước; João Pereira, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam; đại diện các cơ quan ngoại giao, cơ quan quản lý nhà nước của Timor-Leste và Văn phòng JICA.

Đồng chí Đào Thanh Trường chia sẻ những kinh nghiệm về cải cách hành chính của Bắc Ninh tại buổi làm việc.

Đồng chí Đào Thanh Trường bày tỏ niềm vui mừng khi tiếp đón đoàn công tác, đồng thời thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 10 tháng năm 2026, thành phố Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp công nghệ cao và hội nhập quốc tế của vùng Thủ đô. Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn về thu hút đầu tư đầu tư nước ngoài (FDI), đạt hơn 4,39 tỷ USD vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm.

Các thành viên của đoàn công tác Timor-Leste trao đổi tại chương trình.

Trong công tác cải cách hành chính, năm 2025, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của thành phố đạt 91,47/100 điểm, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố; Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) đạt 79,08%. Thành phố triển khai Bộ tiêu chí và thang điểm “Chính quyền thân thiện” cấp xã; vận hành hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

Nhiều mô hình, giải pháp được áp dụng nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính như: “Luồng xanh 24 giờ”, “Luồng xanh 60%”, đặt lịch hẹn trực tuyến, hỗ trợ giải quyết thủ tục ngoài giờ hành chính và tại nhà đối với các đối tượng yếu thế. Đến nay, 100% xã, phường đã bố trí điểm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính ngoài giờ.

Đồng chí Đào Thanh Trường tặng đĩa di sản, sản phẩm làng nghề truyền thống của Bắc Ninh cho đại diện đoàn công tác Timor-Leste.

Thành phố đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, với toàn bộ 2.069 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến. Hạ tầng số được đầu tư đồng bộ, mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối thông suốt từ thành phố đến 99 xã, phường; vùng phủ sóng 5G đạt trên 93% dân số.

Trong tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thành phố triển khai trợ lý ảo hỗ trợ công chức, viên chức, mô hình “Trợ lý nhân dân” ứng dụng AI tại Bộ phận Một cửa cấp xã, hỗ trợ 60 thủ tục hành chính. Nền tảng giao tiếp số iBacNinh tích hợp gần 30 kênh thông tin, phục vụ quản lý dữ liệu và phát triển đô thị thông minh. Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) được vận hành với 15 kịch bản điều hành, theo dõi hơn 160 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bắc Ninh xếp thứ 2/34 về mức độ hài lòng, đạt 84,51%; thứ 3/34 về dịch vụ công trực tuyến; thứ 6/34 về số hóa hồ sơ và thứ 8/34 về thanh toán trực tuyến.

Trong thực hiện các cam kết ASEAN gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thành phố tập trung xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, kết nối chuỗi cung ứng khu vực; đồng bộ hạ tầng logistics, thúc đẩy ứng dụng tự động hóa, AI trong sản xuất và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tín dụng xanh, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chuẩn hóa chứng nhận ISO.

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác của Timor-Leste cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Việt Nam, đặc biệt là sự ủng hộ của Việt Nam trong quá trình Timor-Leste gia nhập ASEAN. Đồng thời đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Ninh và triển khai các hạng mục phục vụ hội nghị APEC năm 2027 tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đoàn bày tỏ mong muốn tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm với thành phố về cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đánh giá năng lực cán bộ, công chức và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đào Thanh Trường khẳng định thành phố Bắc Ninh luôn coi trọng quan hệ hợp tác, hữu nghị với các đối tác quốc tế, trong đó có Timor-Leste. Đồng chí khẳng định những kết quả phát triển của thành phố có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam; sự quyết tâm trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân thành phố.

Trước những mong muốn của đoàn công tác Timor-Leste, Phó Chủ tịch Đào Thanh Trường khẳng định thành phố sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cử chuyên gia hỗ trợ trong cải cách hành chính, chuyển đổi số... Đồng thời, sẽ trao đổi với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và cơ quan chuyên môn để nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Timor-Leste, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên.

Trước đó, đoàn công tác của Timor-Leste đã tới thăm, trao đổi kinh nghiệm tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Bắc Ninh.