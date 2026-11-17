Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và các thành viên Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức.

Đồng chí Đào Thanh Trường trao quà lưu niệm cho ông Theo Glauch.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, đồng chí Đào Thanh Trường nhiệt liệt chào mừng ông Theo Glauch cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại Bắc Ninh. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Đức tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Việt Nam - Đức thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức từ ngày 23/9/1975. Tháng 10/2011, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Angela Merkel, hai nước ký Tuyên bố Hà Nội về thiết lập "quan hệ đối tác chiến lược vì tương lai". Đức không chỉ giúp đỡ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi kinh tế mà còn hỗ trợ Việt Nam trong quá trình cải cách hệ thống pháp luật trong khuôn khổ Đối thoại nhà nước pháp quyền Đức - Việt.

Đồng chí Đào Thanh Trường phát biểu ý kiến.

Đảng Cánh tả Đức (Die Linke) là một chính đảng hoạt động trong hệ thống chính trị đa đảng của Cộng hòa Liên bang Đức. Đảng tự xác định thuộc khuynh hướng cánh tả dân chủ - xã hội chủ nghĩa, nhấn mạnh công bằng xã hội, quyền lợi người lao động, phân phối công bằng hơn, phúc lợi công và vai trò của nhà nước trong bảo đảm các dịch vụ thiết yếu.

Bắc Ninh luôn coi trọng quan hệ hợp tác với các đối tác Đức, hiện có 5 dự án đầu tư từ Đức với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh gần 90 triệu USD; kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Bắc Ninh và Đức năm 2025 đạt hơn 600 triệu USD.

Ông Theo Glauch trao đổi một số ý kiến, nội dung hợp tác.

Đặc biệt, hợp tác với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) đã mang lại kết quả thiết thực trong đào tạo nghề. GIZ đã hỗ trợ Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về trang thiết bị, cơ sở hạ tầng đào tạo nghề và chuyển đổi số; chuyển giao chương trình đào tạo điện tử công nghiệp, cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn Đức. Bắc Ninh cũng đã có hoạt động trao đổi, hợp tác với quận Marzahn-Hellersdorf, thành phố Berlin trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, điện tử, y tế và dược phẩm.

Trong 10 tháng năm 2026, thành phố Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp công nghệ cao và hội nhập quốc tế của vùng Thủ đô với những kết quả nổi bật. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng 20,44%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt xấp xỉ 2,7 triệu tỷ đồng (tăng 17,08% so với cùng kỳ).

Quang cảnh buổi làm việc.

Bắc Ninh xác định cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng. Thành phố tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức điều hành, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Ông Theo Glauch và Đoàn đại biểu Đảng Cánh tả Đức chúc mừng những kết quả của thành phố Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua. Đoàn bày tỏ sự quan tâm về một số nội dung trọng tâm như: Cải cách hành chính và quản trị địa phương; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; đẩy mạnh giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời chia sẻ góc nhìn, kinh nghiệm về tổ chức chính quyền ở cấp liên bang, bang và địa phương; cơ chế phân cấp, phân quyền; quản trị đô thị, cung ứng dịch vụ công, số hóa quy trình hành chính và cơ chế để người dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến vào quá trình hoạch định chính sách.

Đồng chí Đào Thanh Trường mong muốn ông Theo Glauch cùng Đoàn đại biểu tiếp tục ủng hộ, làm cầu nối để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Đức tìm hiểu và mở rộng đầu tư, hợp tác thương mại, chuyển giao công nghệ tại thành phố Bắc Ninh, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xử lý môi trường và năng lượng sạch.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thành phố cam kết tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư, hạ tầng, nguồn nhân lực và môi trường kinh doanh để các dự án hợp tác triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác với quận Marzahn-Hellersdorf và các địa phương Đức, trước hết trong các lĩnh vực quy hoạch, quản trị đô thị, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và an sinh xã hội. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về phát triển đô thị bền vững, nhà ở xã hội, quản lý môi trường và bảo đảm an sinh cho các nhóm yếu thế.

Đề nghị tiếp tục hợp tác đào tạo nghề theo tiêu chuẩn Đức, đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp Đức tại Việt Nam và tại Đức. Tăng cường hỗ trợ trang thiết bị, bồi dưỡng giáo viên, chuyển giao chương trình đào tạo và kết nối lao động đã qua đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường Đức, nhất là lĩnh vực điều dưỡng và kỹ thuật.

Tăng cường giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục và y tế giữa thành phố Bắc Ninh với các địa phương, tổ chức, đối tác Đức. Đề nghị Đảng Cánh tả Đức quan tâm, hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam nói chung và người Bắc Ninh tại Đức yên tâm sinh sống, học tập, làm việc, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếp tục là cầu nối hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.

Thành phố sẵn sàng trao đổi, thống nhất nội dung, lộ trình và hình thức phối hợp phù hợp với thẩm quyền, điều kiện của hai bên, hướng tới kết quả thiết thực, cùng có lợi, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Đức.