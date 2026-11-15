Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Tân Khánh

Cùng dự có đồng chí Ngụy Thị Tuyến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, phường Cảnh Thụy và Nhân dân tổ dân phố Tân Khánh.

Đồng chí Đào Thanh Trường cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng tổ dân phố Tân Khánh.

Tổ dân phố Tân Khánh có 1.076 hộ với hơn 4,3 nghìn nhân khẩu, được hình thành trên cơ sở sáp nhập các tổ dân phố Bắc Am, Đông Khánh, Tân Ninh.

Thời gian qua, tổ dân phố Tân Khánh tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố và các chi hội đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn tại tổ dân phố nhân dịp lễ, Tết. Thường xuyên vận động Nhân dân tích cực sản xuất nông nghiệp tại địa phương, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, mở rộng quy mô sản xuất, đưa giống mới vào sản xuất đạt năng suất, chất lượng cao như giống lúa Bắc Thơm. Nhiều hộ đầu tư thành lập công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh đa dạng các ngành nghề. Đời sống Nhân dân ngày càng phát triển.

Đồng chí Đào Thanh Trường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tổ dân phố Tân Khánh.

Người dân chủ động, tích cực tham gia các cuộc vận động đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái. Tổ dân phố hiện có 97,8% số gia đình đạt Gia đình văn hóa và đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa cấp phường.

Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, tổ hòa giải và các lực lượng ở khu dân cư kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở; vận động Nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, giữ gìn tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Vai trò tập hợp, vận động Nhân dân của Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục được phát huy, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng khu dân cư ngày càng ổn định và phát triển.

Các đồng chí Đào Thanh Trường, Ngụy Thị Tuyến trao quà cho các hộ gia đình.

Với những kết quả đó, tổ dân phố Tân Khánh được Chủ tịch UBND thành phố, Ủy ban MTTQ thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2025 - 2026.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đào Thanh Trường ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của chi bộ, lãnh đạo tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân tổ dân phố Tân Khánh cùng cộng đồng trách nhiệm đóng góp sức lực củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí nhấn mạnh, từ nhiều năm nay, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) trở thành nét đẹp truyền thống, gắn kết với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Ngày hội đã mang lại giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư.

Đồng chí Đào Thanh Trường cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm đặc trưng của tổ dân phố Tân Khánh.

Để xây dựng tổ dân phố Tân Khánh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đồng chí đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể của tổ dân phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, duy trì và giữ vững tổ dân phố văn hóa; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương.

Đặc biệt, tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Đồng thời chủ động hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các hoạt động trong Tuần văn hóa Đại đoàn kết dân tộc.

Đồng chí Ngụy Thị Tuyến trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cho tổ dân phố Tân Khánh.

Đồng chí đề nghị tổ dân phố chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Quan tâm bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định vững chắc để Nhân dân yên tâm kinh doanh, sản xuất, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đoàn kết để cải thiện đời sống đi đôi với nâng cao dân trí, xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Đồng chí mong muốn địa phương tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động các nguồn lực chăm lo, giúp đỡ người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội.

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Tân Khánh.

Đồng chí tin tưởng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, với truyền thống yêu nước, tình đoàn kết của Nhân dân, công tác MTTQ ngày càng phát triển góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo sức mạnh to lớn để xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.