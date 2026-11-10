Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Quang Khải tiếp xúc cử tri xã Phật Tích

Tổ đại biểu số 8 gồm các đồng chí: Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Trọng Trường, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Thủy Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Đồng.

Các đại biểu HĐND thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri xã Phật Tích.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri địa phương được thông báo dự kiến nội dung, thời gian, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố; kết quả trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND thành phố; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố 10 tháng đầu năm 2026.

Theo kế hoạch, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/12 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Bắc Ninh - Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang).

Cử tri xã Phật Tích bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả nổi bật thành phố đạt được trong 10 tháng đầu năm 2026, với nhiều chỉ tiêu tiếp tục xếp tốp đầu cả nước; an ninh - quốc phòng được giữ vững, đời sống của người dân ngày một nâng cao. Đặc biệt, việc Bắc Ninh trở thành thành phố mở ra một chặng đường phát triển mới, tạo nền tảng quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục bứt phá, vươn lên trong giai đoạn tới.

Với tinh thần xây dựng, cử tri địa phương kiến nghị, đề xuất các cấp quan tâm, giải quyết một số vấn đề đang được đông đảo cử tri quan tâm như: Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho người dân; quy hoạch nghĩa trang nhân dân, di chuyển các ngôi mộ trên núi Phật Tích để phát triển khu du lịch tâm linh chùa Phật Tích; quy hoạch, xây dựng các khu vui chơi, giải trí, luyện tập thể dục thể thao hằng ngày cho người dân; đầu tư phương tiện vận chuyển rác thải sinh hoạt ở khu dân cư.

Cử tri cũng đề nghị Trung ương sớm ban hành quy định thống nhất về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của các Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp xã sau sáp nhập.

Cử tri xã Phật Tích nêu ý kiến.

Thay mặt Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố, đồng chí Đào Quang Khải tiếp thu, trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của thành phố.

Đồng chí cho biết, thành phố đang chuẩn bị xây dựng Đề án đặc khu kinh tế quy mô khoảng hơn 300 km2 nhằm tranh thủ lợi thế khi sân bay Gia Bình đi vào hoạt động; cùng đó khai thác tối đa tuyến đường kết nối sân bay với các tỉnh, thành phố khu vực. Đây sẽ là bước đột phá trong quy hoạch, xây dựng đô thị, phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, logistics để cạnh tranh với thế giới, góp phần hoàn thành vượt mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố, phục vụ lợi ích, cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị xã Phật Tích bám sát quy hoạch chung của tỉnh, căn cứ vào quy hoạch phân khu đã được phê duyệt để khẩn trương quy hoạch chi tiết, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng các dự án về hạ tầng, các công trình phúc lợi xã hội, khu vực phát triển công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ, logistics… bảo đảm chặt chẽ, phù hợp, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của từng thôn.

Trước mắt, xã tập trung quy hoạch, đưa vào kế hoạch triển khai xây dựng ngay các vườn hoa, khu tập, có dụng cụ luyện tập thể dục thể thao cho người dân, nhất là người cao tuổi; cải tạo, kè các ao hồ, tạo cảnh quan và chống úng, ngập khi có mưa lớn.

Đồng chí Đào Quang Khải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cùng với đó, quan tâm tới công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, tập trung cao xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công theo các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của thành phố.

Tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia giữ gìn vệ sinh trong gia đình, cộng đồng; giao UBND xã nghiên cứu, quy hoạch, triển khai xây dựng nghĩa trang Nhân dân các thôn; phương án hỗ trợ, xóa nghèo trên địa bàn xã; gìn giữ, phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích…

Đồng chí giao các sở, ngành, UBND xã Phật Tích căn cứ chức năng nhiệm vụ, phân cấp, khẩn trương xem xét, giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; tham mưu, báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền, vì sự phát triển của địa phương và phục vụ lợi ích của người dân trong xã.