Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Quang Khải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tân Sỏi

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), sáng 9/11, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tân Sỏi, xã Yên Thế. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố cùng đông đảo Nhân dân trong thôn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Quang Khải và các đại biểu tặng hoa chúc mừng.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Đây là dịp để các tầng lớp Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, qua đó tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thôn Tân Sỏi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 thôn Chiềng, Phú Bản, Sỏi và Tân Mải, hiện có 596 hộ dân với 2.285 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc cùng sinh sống. Năm 2026, tổng giá trị sản xuất của thôn ước đạt 139 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 61 triệu đồng/người/năm, tăng 3 triệu đồng so với năm trước. Sản xuất nông nghiệp, kinh tế vườn đồi, thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân.

Người dân thôn Tân Sỏi, xã Yên Thế biểu diễn văn nghệ.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng, thôn có 578/596 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì. Công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đào Quang Khải ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Tân Sỏi đạt được. Đồng thời nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm của mỗi người dân là nền tảng quan trọng để xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Quang Khải và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao biển biểu trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thôn tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số; xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự. Chú trọng quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Tại Ngày hội, đồng chí Đào Quang Khải và các đại biểu tặng hoa, ảnh Bác Hồ với Bác Tôn cùng các phần quà ý nghĩa và Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho cán bộ và Nhân dân thôn Tân Sỏi.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận thôn; trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương (mỗi hộ nghèo được tặng 2 triệu đồng tiền mặt và một suất quà trị giá 500 nghìn đồng; mỗi hộ cận nghèo được tặng 1 triệu đồng tiền mặt và một suất quà trị giá 500 nghìn đồng).

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Quang Khải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho cán bộ và Nhân dân thôn Tân Sỏi.

Cũng tại ngày hội, đoàn đại biểu thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo xã Yên Thế, mỗi hộ được hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Hội Doanh nhân trẻ thành phố trao tặng mỗi hộ một chiếc ti vi.