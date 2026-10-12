Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình (giữa) lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và định hướng phát triển từ lãnh đạo Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh - Hàn Quốc. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Tại Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh - Hàn Quốc (xã Tam Anh), Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Đồng thời đề nghị công ty tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp tại Tam Anh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình (thứ 4, từ phải sang) tặng hoa, quà chúc mừng Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh - Hàn Quốc nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Được cấp phép từ năm 2013, Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc có diện tích hơn 193ha, hiện thu hút 10 nhà đầu tư thứ cấp đang hoạt động và triển khai xây dựng, với tổng vốn đầu tư hơn 101 triệu USD.

Đến nay, giai đoạn 1 dự án với quy mô hơn 90ha cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất dự kiến 10.000m3/ngày đêm. Giai đoạn 2 dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đất đai.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh - Hàn Quốc (bên trái) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo xã Tam Anh. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đại diện Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh - Hàn Quốc mong muốn chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đơn vị phát triển hơn nữa trong thời gian đến.

Dịp này, lãnh đạo xã Tam Anh cũng thăm, chúc mừng cán bộ quản lý, người lao động Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh - Hàn Quốc nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình (thứ 4, từ trái sang) tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Công ty CP Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thăm Công ty CP Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa (phường Bàn Thạch), Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động công ty nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng thời, ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị ở phía nam thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình (giữa) động viên chủ đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo kế hoạch dự án. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng thời gian tới, Công ty CP Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa tiếp tục nâng cao năng lực đầu tư, thu hút thêm doanh nghiệp, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình (thứ 4, từ trái qua) tặng quà cán bộ quản lý, người lao động tại dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình thăm, chúc mừng cán bộ quản lý, người lao động tại dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa (xã Tam Anh); mong muốn chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ, sớm hoàn thiện các hạng mục hạ tầng cơ sở theo mục tiêu kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình (thứ 4, từ phải qua) và lãnh đạo phường Quảng Phú thăm, chúc mừng Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đến thăm Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam (phường Quảng Phú).