Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
Chiều 12/10, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình đến thăm, chúc mừng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị ở phía nam thành phố.
Tại Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh - Hàn Quốc (xã Tam Anh), Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.
Đồng thời đề nghị công ty tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp tại Tam Anh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Được cấp phép từ năm 2013, Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc có diện tích hơn 193ha, hiện thu hút 10 nhà đầu tư thứ cấp đang hoạt động và triển khai xây dựng, với tổng vốn đầu tư hơn 101 triệu USD.
Đến nay, giai đoạn 1 dự án với quy mô hơn 90ha cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy và hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất dự kiến 10.000m3/ngày đêm. Giai đoạn 2 dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đất đai.
Đại diện Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh - Hàn Quốc mong muốn chính quyền thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đơn vị phát triển hơn nữa trong thời gian đến.
Dịp này, lãnh đạo xã Tam Anh cũng thăm, chúc mừng cán bộ quản lý, người lao động Công ty TNHH C&N Vina Tam Anh - Hàn Quốc nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.
Thăm Công ty CP Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa (phường Bàn Thạch), Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động công ty nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Đồng thời, ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị ở phía nam thành phố.
Lãnh đạo thành phố kỳ vọng thời gian tới, Công ty CP Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa tiếp tục nâng cao năng lực đầu tư, thu hút thêm doanh nghiệp, tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.
Trước đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình thăm, chúc mừng cán bộ quản lý, người lao động tại dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa (xã Tam Anh); mong muốn chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ, sớm hoàn thiện các hạng mục hạ tầng cơ sở theo mục tiêu kế hoạch.
Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đến thăm Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam (phường Quảng Phú).
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/pho-chu-tich-ubnd-thanh-pho-da-nang-phan-thai-binh-tham-chuc-mung-doanh-nghiep-nhan-ngay-doanh-nhan-viet-nam-3354968.html