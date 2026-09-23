Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn tặng quà Tết Trung thu Trường Mầm non Biên Sơn

Trường Mầm non Biên Sơn có 77 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 32 lớp với 776 trẻ. Xác định công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và bảo đảm an toàn cho trẻ là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, nhà trường đã thực hiện tốt hoạt động giảng dạy, làm tốt công tác theo dõi sức khỏe cho trẻ, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phan Thế Tuấn tặng quà Tết Trung thu tại Trường Mầm non Biên Sơn.

Sau khi sáp nhập, nhà trường từng bước ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ và duy trì nền nếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Các hoạt động được tổ chức liên tục, không làm gián đoạn việc học tập và chăm sóc trẻ.

Tại đây, đồng chí Phan Thế Tuấn gửi lời chúc tốt đẹp tới cô và trò nhà trường, đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng chí trò chuyện, thăm hỏi các cháu thiếu nhi; động viên các cháu luôn chăm ngoan, mạnh khỏe, đoàn kết, tích cực học tập và tham gia các hoạt động vui chơi.

Đồng chí Phan Thế Tuấn phát biểu.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạnh phúc; quan tâm, chăm lo tốt hơn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Biên Sơn biểu diễn văn nghệ.

Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Phan Thế Tuấn cùng đoàn công tác trao tặng Trường Mầm non Biên Sơn 10 triệu đồng tiền mặt và một số phần quà. Đồng chí cùng cô và trò nhà trường tham gia chương trình Trung thu, trao quà cho các cháu thiếu nhi, góp phần mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa.