Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em Trường Mầm non Bồng Lai

Sáng 21/9, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh đến thăm, tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu năm 2026 tại Trường Mầm non Bồng Lai (địa chỉ tại tổ dân phố Vũ Dương, phường Bồng Lai). Cùng đi có lãnh đạo Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và phường Bồng Lai.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh trao tặng quà cho Trường Mầm non Bồng Lai.

Trường Mầm non Bồng Lai có 2 phân hiệu và 4 điểm trường. Năm học 2026 - 2027, toàn trường có 49 nhóm, lớp với 1.051 trẻ. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn trường có 131 người, cơ bản được phân công nhiệm vụ phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học.

Về cơ sở vật chất, 100% phòng học, các phòng chức năng của nhà trường được đầu tư xây dựng kiên cố. Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh trao quà Trung thu cho các cháu Trường Mầm non Bồng Lai.

Trong những năm học vừa qua, nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá, vui chơi và phát triển toàn diện về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm - kỹ năng xã hội và thẩm mỹ; quan tâm giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng tránh tai nạn thương tích, giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường và hình thành các hành vi, thói quen tốt cho trẻ…

Trong không khí vui tươi, rộn ràng đón Tết Trung thu, đồng chí Phạm Văn Thịnh cùng Đoàn công tác ân cần thăm hỏi, động viên và trao những phần quà ý nghĩa tới các cháu Trường Mầm non Bồng Lai. Những món quà thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền đối với trẻ em, góp phần mang đến cho các cháu một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh thăm, kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất của nhà trường.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh đề nghị nhà trường và địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo môi trường giáo dục an toàn, thân thiện để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui của trẻ. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của thành phố Bắc Ninh.