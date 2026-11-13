Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường tiếp Đoàn công tác của Đại học Limoges

Về phía đoàn công tác của Đại học Limoges có ông Vincent Jolivet, Phó Giáo sư chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hiệu trưởng Đại học Limoges làm trưởng đoàn. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Đào Thanh Trường tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của Đại học Limoges.

Đại học Limoges là trường đại học công lập đa ngành của Pháp, kết hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác với chính quyền, doanh nghiệp. Với mạng lưới đối tác quốc tế và các viện nghiên cứu chuyên sâu, nhà trường có những thế mạnh phù hợp với định hướng phát triển nguồn nhân lực, công nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững.

Đại học Limoges có hệ thống đào tạo và nghiên cứu đa ngành, kết hợp khoa học quản lý, kinh tế, pháp luật, hành chính công, môi trường, giáo dục và khoa học xã hội nhằm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực tổ chức và phát triển lãnh thổ bền vững.

Tiếp và làm việc với đoàn, đồng chí Đào Thanh Trường nhiệt liệt chào mừng ông Vincent Jolivet cùng các thành viên đoàn công tác của Đại học Limoges đã đến thăm và làm việc với thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí đánh giá cao sự quan tâm của Đại học Limoges đối với thành phố Bắc Ninh, đặc biệt là mong muốn tìm hiểu về mô hình đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, nhu cầu thực tiễn và khả năng triển khai các chương trình hợp tác trong thời gian tới. Nhấn mạnh đây là dịp để hai bên tăng cường trao đổi thông tin, hiểu rõ hơn về thế mạnh, định hướng và nhu cầu mỗi bên, qua đó từng bước nghiên cứu những nội dung hợp tác phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

Đồng chí Đào Thanh Trường trao đổi tại buổi làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh Bắc Ninh là địa phương có vị trí quan trọng trong vùng Thủ đô, có hệ thống giao thông kết nối thuận lợi với Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài và các trung tâm kinh tế lớn. Thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng cao, công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu.

Đặc biệt, Bắc Ninh là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các tập đoàn công nghệ lớn như: Samsung, Foxconn, Amkor Technology, Goertek, Luxshare, Hana Micron… với các lĩnh vực sản xuất chủ yếu là điện tử, linh kiện điện tử, công nghiệp bán dẫn, cơ khí chính xác, tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ.

Đồng chí khẳng định cùng với phát triển công nghiệp, thành phố đang định hướng thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, logistics, nghiên cứu và phát triển (R&D); đổi mới sáng tạo, từng bước nâng cao chất lượng tăng trưởng và chất lượng nguồn nhân lực. Đây là những lĩnh vực có tiềm năng để mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp quốc tế.

Trong giai đoạn tới, thành phố ưu tiên phát triển nguồn nhân lực phục vụ các lĩnh vực: Điện - điện tử, vi mạch bán dẫn, cơ điện tử, tự động hóa, cơ khí chính xác, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, logistics... Đồng thời, cần chú trọng đào tạo, đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho đội ngũ lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Vì vậy, việc mở rộng hợp tác với các trường đại học có thế mạnh về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và nghiên cứu ứng dụng như Đại học Limoges có ý nghĩa thiết thực đối với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của thành phố.

Đồng chí đề nghị hai bên tập trung trao đổi, thảo luận nhằm đẩy mạnh hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và kỹ thuật. Bởi Đại học Limoges có thế mạnh về điện tử, công nghệ số, quang tử, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin thông qua Viện nghiên cứu XLIM; vật liệu tiên tiến, công nghệ gốm kỹ thuật, vật liệu chức năng và công nghệ sản xuất ít phát thải thông qua Viện nghiên cứu IRCER; đào tạo kỹ sư và công nghệ ứng dụng. Đây là những lĩnh vực có tính bổ trợ cao với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của Bắc Ninh.

Đề nghị hai bên nghiên cứu thiết lập các chương trình hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong một số lĩnh vực: Nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ số, điện tử, quang tử và an toàn thông tin trong sản xuất công nghiệp, quản lý và đời sống.

Nghiên cứu vật liệu mới, vật liệu điện tử, công nghệ xử lý bề mặt, công nghệ gốm kỹ thuật và các giải pháp vật liệu phục vụ sản xuất công nghệ cao. Hợp tác nghiên cứu các giải pháp công nghệ phục vụ sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng sạch, sản xuất ít phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển công nghiệp bền vững.

Đoàn công tác của Đại học Limoges làm việc tại thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí đề nghị Đại học Limoges chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, mô hình kết nối trường đại học - viện nghiên cứu - doanh nghiệp - chính quyền, hỗ trợ phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thiết lập chương trình trao đổi sinh viên, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh, giảng viên và chuyên gia giữa Đại học Limoges với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Bắc Ninh.

Trong đó, chú trọng xây dựng chương trình liên kết đào tạo, chương trình song bằng hoặc công nhận tín chỉ, kết quả học tập trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu. Hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên, giảng viên và cán bộ nghiên cứu của Bắc Ninh sang học tập, nghiên cứu tại Đại học Limoges.

Cử chuyên gia của Đại học Limoges sang giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu, bồi dưỡng chuyên môn tại các cơ sở giáo dục, đào tạo của Bắc Ninh; tạo điều kiện cho giảng viên, nhà khoa học của Bắc Ninh tham gia các chương trình nghiên cứu, thực tập và trao đổi học thuật tại Pháp.

Thay mặt đoàn công tác của Đại học Limoges, ông Vincent Jolivet cảm ơn lãnh đạo thành phố Bắc Ninh đã dành thời gian tiếp đoàn, tạo điều kiện để đoàn có cơ hội trao đổi, tìm hiểu các lĩnh vực hợp tác quốc tế, nghiên cứu học thuật, phát triển bền vững tại Bắc Ninh; nhấn mạnh đây chính là cơ sở quan trọng để thành phố Bắc Ninh và Đại học Limoges thúc đẩy chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, kết nối giáo dục, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững.

Ông Vincent Jolivet hy vọng, thông qua cuộc trao đổi và hợp tác lần này, hai bên sớm đạt được những kết quả tích cực, tạo thêm cơ hội phát triển tốt đẹp giữa thành phố Bắc Ninh và Đại học Limoges.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác của Đại học Limoges dự kiến đến thăm Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh và làng nghề gốm Phù Lãng.