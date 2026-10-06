Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường kiểm tra triển khai mô hình Trợ lý Nhân dân tại cơ sở

Sáng 6/10, đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, đánh giá việc triển khai mô hình Trợ lý Nhân dân tại các phường: Nam Sơn, Song Liễu và Phương Liễu, nhằm rà soát thực tế việc chuẩn bị các điều kiện, hiệu quả hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính và khả năng triển khai thí điểm trên diện rộng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường kiểm tra mô hình Trợ lý Nhân dân hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn tại phường Song Liễu.

Trợ lý Nhân dân là ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính thông qua các thao tác như quét, nhận dạng giấy tờ, tự động điền thông tin và kiểm tra thành phần hồ sơ. Tại Bắc Ninh, mô hình đã được triển khai thí điểm tại 6 phường: Song Liễu, Nam Sơn, Phương Liễu, Hiệp Hòa, Bắc Giang và Vũ Ninh.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND thành phố, thực tế triển khai cho thấy ứng dụng đã hỗ trợ tiếp nhận, xử lý hàng nghìn lượt hồ sơ thủ tục hành chính tại các địa phương thí điểm. Tỷ lệ người dân lựa chọn hình thức hỗ trợ bằng giọng nói đạt 83,2% tại phường Hiệp Hòa và trên 60% tại phường Bắc Giang; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt trên 90%.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường kiểm tra việc triển khai mô hình Trợ lý Nhân dân tại phường Phương Liễu.

Qua rà soát, ứng dụng được triển khai trên hạ tầng độc lập trong nước, có cơ chế phân quyền, xác thực nhiều lớp, tự động xóa dữ liệu tạm và quét mã độc đối với tài liệu tải lên. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đáp ứng khoảng 300 người dùng đồng thời đối với các tác vụ nhẹ; thời gian phản hồi trung bình khi trích xuất giấy tờ qua AI là 18,6 giây/lượt, tỷ lệ trích xuất thành công đạt 98,32%. Nền tảng công nghệ và các chức năng cơ bản của phần mềm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế, đủ điều kiện xem xét triển khai thí điểm trên phạm vi rộng hơn.

Về an ninh mạng, an toàn hệ thống thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Công an thành phố cho biết hệ thống Trợ lý Nhân dân đã được phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ 3, đủ điều kiện triển khai trên diện rộng.

Để chuẩn bị cho giai đoạn thí điểm, UBND thành phố yêu cầu các xã, phường rà soát đồng bộ nhân lực, máy tính, máy scan và hạ tầng kỹ thuật. Đến ngày 5/10, 99/99 đơn vị đáp ứng các điều kiện về nhân lực, máy tính, máy scan A4 và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng; 59 đơn vị bố trí máy scan A3 hoặc A2, A1, A0; 53 đơn vị bố trí loa, tai nghe, thiết bị phụ trợ.

Từ thực tế triển khai Trợ lý Nhân dân, đại diện các phường: Song Liễu, Phương Liễu, Nam Sơn cho rằng sau sáp nhập, khối lượng công việc lớn song đội ngũ cán bộ, công chức còn mỏng. Vì vậy, việc ứng dụng mô hình không chỉ hỗ trợ người dân giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính khi các biểu mẫu được hỗ trợ tự động điền mà còn nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính. Đại diện các phường mong muốn thành phố sớm nhân rộng mô hình và doanh nghiệp cung cấp giải pháp tiếp tục cải thiện các chức năng của Trợ lý Nhân dân.

Đồng chí Đào Thanh Trường trải nghiệm thực hiện thủ tục hành chính với sự hỗ trợ của Trợ lý Nhân dân tại phường Nam Sơn.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình triển khai mô hình Trợ lý Nhân dân. Qua kiểm tra thực tế và lắng nghe ý kiến từ các địa phương triển khai thí điểm, đồng chí khẳng định đây là mô hình có tính ứng dụng tốt, góp phần tiết kiệm thời gian, giảm thao tác cho cán bộ, công chức và người dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Vì vậy, đồng chí thống nhất tiếp tục triển khai thí điểm trên diện rộng nhưng phải kiểm soát và đánh giá thường xuyên. Việc mở rộng thí điểm phải được thực hiện trên cơ sở xã, phường nào đáp ứng đầy đủ yêu cầu về nhân lực, thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và đầu mối hỗ trợ thì mới triển khai, không chạy theo số lượng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố rà soát, tổng hợp, báo cáo rõ với lãnh đạo thành phố về tính khả thi của việc triển khai diện rộng, nhất là khả năng đáp ứng về hạ tầng, năng lực cung cấp đội ngũ hỗ trợ, hướng dẫn tại cơ sở. Thực hiện chốt danh sách các xã, phường đủ điều kiện để tổ chức tập huấn, hội nghị triển khai thí điểm ngay trong tháng 10; đồng thời, hoàn tất thỏa thuận hợp tác, xác định rõ phạm vi trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường phát biểu chỉ đạo sau buổi kiểm tra.

Đồng chí lưu ý, sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm phải đánh giá đầy đủ hiệu quả mô hình, xác định rõ nhu cầu về nguồn lực tài chính, nhân lực để có cơ sở quyết định việc triển khai lâu dài. Lãnh đạo các xã, phường phải chủ động, sát việc, chỉ đạo sát sao, bố trí cán bộ phù hợp, bảo đảm mô hình được vận hành thực chất, hiệu quả.

Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công an thành phố phối hợp triển khai giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong toàn bộ quá trình triển khai. Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố có trách nhiệm theo dõi số lượng hồ sơ, tình trạng xử lý và các lỗi phát sinh; kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục, không để ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân.

Đối với doanh nghiệp tham gia triển khai, đồng chí Đào Thanh Trường đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng giao diện thân thiện, thao tác đơn giản, dễ sử dụng đối với người dân; nghiên cứu đơn giản hóa những quy trình, thủ tục còn phức tạp.

Các đơn vị cần tăng cường thông tin, tuyên truyền, giới thiệu quy trình và hiệu quả của mô hình trên các nền tảng số, giúp người dân biết, hiểu và chủ động sử dụng.