Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng được điều động công tác tại Sở GD-ĐT TPHCM

Ông Vương Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng nhận quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở GD-ĐT TPHCM)

Theo quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm của Sở GD-ĐT TPHCM, ông Vương Chí Hùng giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (Sở GD-ĐT TPHCM) trong thời gian 5 năm kể từ ngày 15-9.

Trước đó, UBND phường Chánh Hưng (TPHCM) công bố quyết định của UBND TPHCM về việc điều động ông Vương Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng đến nhận công tác tại Sở GD-ĐT TPHCM, nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM phân công.

Liên quan công tác điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý đối với các phòng, ban trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM, ngày 28-7, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Tấn Phát đã trao nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức quản lý đối với các phòng, ban trực thuộc Sở GD-ĐT và hiệu trưởng các đơn vị trường học.

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính (Sở GD-ĐT TPHCM) được điều động giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa (phường Bình Thạnh)

Trong đó, ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính (Sở GD-ĐT TPHCM) được điều động giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa (phường Bình Thạnh).

Bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa).