Phó chủ tịch Trương Minh Huy Vũ: TP.HCM dám thử nghiệm công nghệ mới

Ngày 26/10, tại TPHCM, Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub chủ trì, phối hợp với Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NACENTECH), Bộ Khoa học và Công nghệ, CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) và Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM (HCMC C4IR) tổ chức Ngày Đổi mới sáng tạo mở 2026 (Open Innovation Day 2026). Với chủ đề “Kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới”, sự kiện mở đầu chuỗi hoạt động của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Phát biểu tại chương trình, TS Trương Minh Huy Vũ, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh động lực tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn tới phải dựa trên đổi mới sáng tạo và sự kết hợp giữa đổi mới sáng tạo với các lĩnh vực phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị.

TP.HCM mở rộng không gian phát triển công nghiệp thế hệ mới

Theo TS Trương Minh Huy Vũ, hiện TP.HCM có hơn 40 vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở ươm tạo công nghệ. Nhiều mô hình đang phát triển theo hướng hợp tác trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, tạo nền tảng kết nối hoạt động nghiên cứu với nhu cầu thị trường.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại sự kiện Ngày Đổi mới sáng tạo mở 2026 (Open Innovation Day 2026) sáng 26/10. Ảnh: BTC.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố có thêm dư địa phát triển công nghiệp, tạo điều kiện tổ chức lại không gian sản xuất, phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số và những ngành công nghiệp mới.

Theo định hướng được lãnh đạo thành phố đề cập, các khu vực như Bắc Tân Uyên và Châu Đức có tiềm năng phát triển không gian công nghiệp quy mô lớn, gắn với hạ tầng năng lượng, trong đó có năng lượng mặt trời, điện gió ngoài khơi và các hệ thống kết nối năng lượng.

Song song, thành phố cũng định hướng huy động nguồn lực từ đầu tư công, hợp tác công tư và khu vực tư nhân để chuẩn bị hạ tầng, tạo điều kiện đón các nhà đầu tư công nghiệp.

Tuy nhiên, Phó chủ tịch UBND TP cho rằng việc kiến tạo thành phố công nghiệp thế hệ mới không chỉ là câu chuyện phát triển quỹ đất và hạ tầng, mà quan trọng nhất là hệ sinh thái.

Theo ông Vũ, hệ sinh thái công nghiệp phải có sự kết nối giữa nguồn nhân lực, trường đại học, viện nghiên cứu, vườn ươm, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ chế chính sách. Đặc biệt, TP.HCM cần giải quyết khoảng cách giữa nghiên cứu trong trường đại học và thương mại hóa công nghệ, tạo điều kiện đưa kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, bà Bùi Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo mở SoiHub, cho biết trung tâm đã và đang kết nối, hợp tác và phát triển 50 công nghệ trong nước và quốc tế; tiếp nhận, giải quyết 15 đơn đặt hàng từ thị trường và thiết lập 20 thỏa thuận hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ trong khu vực và trên thế giới.

Từ các hoạt động hợp tác, SoiHub đang thúc đẩy những chương trình, dự án trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế tầm thấp, công nghiệp chế tạo và vật liệu mới.

“Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh, Việt Nam không thể chỉ dừng lại ở việc thu hút đầu tư hay tiếp nhận công nghệ. Chúng ta cần từng bước làm chủ công nghệ, phát triển năng lực sản xuất, hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam”, bà Hằng nhấn mạnh.

Theo bà Hằng, việc lựa chọn TP.HCM làm nơi đặt nền móng đầu tiên cho mô hình SoiHub xuất phát từ lợi thế của một trung tâm kinh tế lớn, nơi hội tụ năng lực công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và cộng đồng doanh nghiệp năng động.

Đưa 3 dòng chảy quốc tế về TP.HCM

Trong khuôn khổ Open Innovation Day 2026, các phiên thảo luận tập trung vào những nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp thế hệ mới.

Phiên sáng với chủ đề “Nền tảng của công nghiệp thế hệ mới trong kỷ nguyên AI” đề cập đến thu hút dòng vốn đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI, năng lực tính toán, an ninh dữ liệu, nguồn nhân lực và hạ tầng năng lượng xanh.

Các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trao đổi về những điều kiện để Việt Nam phát triển hạ tầng công nghệ, tiếp cận các dòng vốn quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh trong các ngành công nghiệp sử dụng nhiều dữ liệu, năng lượng và công nghệ cao.

Phiên chiều với chủ đề “Kinh tế tầm thấp - Kiến tạo không gian tăng trưởng mới” tập trung vào phương tiện bay không người lái (UAV), hệ thống tự hành, kết nối vệ tinh, hạ tầng thử nghiệm và phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành.

Với vai trò kết nối và tiên phong, TP.HCM đẩy mạnh các hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới. Ảnh: BTC.

Một trong những điểm nhấn của Open Innovation Day 2026 là hoạt động công bố các hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, với TP.HCM đóng vai trò kết nối và tiên phong.

Hoạt động này gắn với định hướng của Open Innovation Day 2026 là tiếp nhận những bài toán thực tế từ doanh nghiệp, khu công nghiệp và địa phương; kết nối các nguồn lực nghiên cứu, công nghệ và đầu tư để thiết kế giải pháp, hình thành các dự án hợp tác và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ.

Các lĩnh vực trọng tâm của chương trình gồm trí tuệ nhân tạo, hạ tầng công nghệ số, năng lượng thế hệ mới, sản xuất thông minh và những ngành công nghiệp có tiềm năng tạo ra động lực tăng trưởng mới.

Theo ông Vũ, Open Innovation Day và Diễn đàn Kinh tế Mùa thu sẽ trở thành nhịp cầu bền vững, đưa 3 dòng chảy quốc tế về TP.HCM: Dòng vốn đầu tư chất lượng cao cho công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; dòng công nghệ, tri thức và chuyên gia; và dòng thị trường - để các sản phẩm, giải pháp được thử nghiệm, hoàn thiện tại thành phố có thể vươn ra khu vực và thế giới.

"Thành phố cam kết đồng hành bằng môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục thuận lợi, hạ tầng số hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và thể chế linh hoạt, dám thử nghiệm. Chúng tôi trân trọng chào đón mọi dòng vốn, mọi dự án nghiên cứu và phát triển, mọi mô hình công nghệ thế hệ mới đến với TP.HCM", lãnh đạo TP khẳng định.