Phó Chủ tịch Tp.HCM: Không để doanh nghiệp đi lại nhiều lần, kiến nghị kéo dài vì đùn đẩy trách nhiệm

Yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, đầu tư, xây dựng

Ngày 13/10, tại Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân Tp.HCM tiêu biểu năm 2026, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, trong đó chính quyền phải thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn giữ vai trò tiên phong trong quá trình phát triển của thành phố, trực tiếp tạo ra của cải, việc làm, nguồn lực cho nền kinh tế và đồng hành cùng chính quyền giải quyết những bài toán lớn của đô thị.

Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn Công Vinh.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Tp.HCM có 42.423 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 329.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút vào thành phố đạt hơn 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ; trong đó, các dự án thuộc lĩnh vực khoa học – công nghệ thu hút khoảng 1,66 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 676.000 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán và tăng 16,9% so với cùng kỳ. GRDP của thành phố tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo lãnh đạo thành phố, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô dòng vốn mà còn ở xu hướng ngày càng nhiều nguồn lực được đưa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Ông Nguyễn Công Vinh yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Các cơ quan cần rà soát quy trình, thủ tục; công khai thời hạn xử lý và trách nhiệm của từng cơ quan, từng cán bộ. Thành phố không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần vì hướng dẫn thiếu nhất quán, cũng không để kiến nghị kéo dài do né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Lãnh đạo UBND Tp.HCM đồng thời nhấn mạnh việc tập trung xử lý những điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng, hạ tầng và các dự án tồn đọng theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hạ tầng số và hạ tầng phục vụ sản xuất.

Thành phố cũng sẽ tăng cường phối hợp với các tổ chức tín dụng, cơ sở đào tạo và đơn vị xúc tiến thương mại nhằm tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp cận vốn, nhân lực chất lượng cao, công nghệ và thị trường.

“Đồng hành cùng doanh nghiệp không phải là một khẩu hiệu. Đó phải là những thủ tục được rút ngắn, những khó khăn được giải quyết, những dự án được khơi thông, những ý tưởng kinh doanh có cơ hội trở thành sản phẩm, thành việc làm và giá trị mới cho xã hội”, ông Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh.

Bên cạnh trách nhiệm của chính quyền, lãnh đạo thành phố cho rằng doanh nghiệp phải chủ động đổi mới quản trị, nâng cao năng suất, ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực. Doanh nghiệp lớn cần tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng.

Lãnhđạo UBND Tp.HCM khẳng định chính quyền sẽ kiến tạo điều kiện, doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội và cả hai cùng có trách nhiệm với tương lai phát triển của thành phố. Việc tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường liên kết doanh nghiệp được đặt ra như những yêu cầu quan trọng để tạo động lực tăng trưởng mới, hướng đến phát triển nhanh và bền vững.

Doanh nghiệp phải đổi mới để vươn ra thế giới

Cùng nhìn nhận những yêu cầu mới đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Tp.HCM, cho rằng thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những cơ hội rộng mở nhưng cũng đòi hỏi cao hơn về năng lực cạnh tranh.

Theo ông Mai Hữu Tín, trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách thức làm việc, các tiêu chuẩn xanh tác động đến sản xuất và tiêu dùng, trong khi chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục được định hình lại.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Tp.HCM.

“Trong bối cảnh ấy, chúng ta không thể thành công trong tương lai chỉ bằng những phương thức đã từng giúp chúng ta thành công trong quá khứ”, ông Mai Hữu Tín nhấn mạnh.

Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Tp.HCM cho rằng doanh nghiệp thành phố phải đổi mới nhanh hơn, quản trị tốt hơn, nâng cao năng suất và vươn ra thế giới mạnh mẽ hơn. Chuyển đổi số cần giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, hiểu khách hàng và ra quyết định nhanh hơn; chuyển đổi xanh là sự chuẩn bị năng lực cạnh tranh cho những thập niên tới.

Đặc biệt, ông Mai Hữu Tín nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực. Theo ông, công nghệ, thị trường và mô hình kinh doanh có thể thay đổi, nhưng chất lượng con người vẫn là yếu tố quyết định doanh nghiệp có thể đi được bao xa.

Bên cạnh đổi mới nội tại, ông kêu gọi tăng cường liên kết trong cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp lớn cần mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ; doanh nghiệp đi trước chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp đi sau; những đơn vị đã có thị trường hỗ trợ nhau tiếp cận thị trường mới.

Theo ông, doanh nghiệp có thể cạnh tranh để cùng tiến bộ, nhưng cũng cần hợp tác để cùng lớn mạnh, từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Một nội dung được Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Tp.HCM nhấn mạnh là giá trị của danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu không chỉ nằm ở sự ghi nhận thành quả đã đạt được, mà còn ở trách nhiệm đối với cộng đồng trong chặng đường tiếp theo.

Theo ông, một doanh nghiệp có thể lớn lên bằng doanh thu, tài sản và thị phần, nhưng để đi xa, doanh nghiệp phải xây dựng được uy tín và niềm tin từ khách hàng, người lao động, đối tác và xã hội.

Đại diện lãnh đạo Tp.HCM trao hoa chúc mừng cho ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Tp.HCM.

Từ góc nhìn đó, ông Mai Hữu Tín cho rằng cộng đồng doanh nghiệp cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng cơ hội hợp tác và hỗ trợ thế hệ doanh nhân trẻ, hướng đến một cộng đồng có sức cạnh tranh cao hơn.

Về phía Liên đoàn Doanh nghiệp Tp.HCM, ông cho biết tổ chức này sẽ tập trung kết nối tiếng nói doanh nghiệp với chính quyền, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng xúc tiến thương mại.

Ông nhấn mạnh uy tín của Liên đoàn không nằm ở số lượng sự kiện được tổ chức, mà phải được đo bằng những khó khăn được tháo gỡ, những kết nối được tạo ra, những cơ hội mới được mở ra và giá trị thực sự đến được với doanh nghiệp.

Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Tp.HCM kỳ vọng từ những doanh nghiệp mạnh của thành phố sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp mạnh của Việt Nam, từ những thương hiệu trong nước sẽ có thêm những thương hiệu được thế giới biết đến và trân trọng.

Các doanh nghiệp nhận bằng khen vinh danh.