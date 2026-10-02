Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong 9 tháng năm 2026, hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch công tác và đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tống Thanh Bình báo cáo tại buổi làm việc.

Nổi bật là tuyên truyền đến 100% thôn, bản, khu dân cư; tổ chức 5 đoàn giám sát với 23 xã; MTTQ các xã, phường phối hợp tổ chức 22 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, hội viên và nhân dân, với trên 2.600 người tham dự.

Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác vận động, huy động nguồn lực xã hội chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện an sinh xã hội được quan tâm, triển khai thiết thực. MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý, phân bổ kịp thời trên 7,7 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để thăm, tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhân nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ; trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Phân bổ hơn 3,6 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ để hỗ trợ 46 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất, hỏa hoạn, đuối nước và các sự cố khác.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ngô Thị Bích Hạnh nêu khó khăn trong công tác phát triển hội viên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cần tiếp tục được nghiên cứu, tháo gỡ. Nhất là chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số lĩnh vực còn giao thoa, chồng chéo; việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh, nhiệm vụ còn bất cập; chưa hoàn thiện đầy đủ cơ sở về vị trí việc làm, người làm việc và cơ cấu ngạch, chức danh nghề nghiệp.

Bí thư Tỉnh đoàn Vừ Thị Mai Dinh phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị, đề xuất với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham mưu cấp có thẩm quyền sớm rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới, đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, cơ chế phối hợp của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đề nghị xem xét tăng thêm 1 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã chuyên trách đối với những địa bàn có khối lượng công việc lớn, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tế trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành viên trong Đoàn công tác Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu kết luận, đồng chí Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao sự chủ động, bám sát cơ sở và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ MTTQ tỉnh Lai Châu. Đồng chí đề nghị trong 3 tháng cuối năm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì thống nhất các hoạt động chung của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp xã; rà soát, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra; nắm chắc tình hình hoạt động tại các chi hội, tổ hội; ban công tác mặt trận, ban thanh tra, ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở. Đồng thời, quan tâm vấn đề đối ngoại nhân dân; tổ chức các hoạt động nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, tháng cao điểm Ngày vì người nghèo. Chủ động bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đoàn viên, hội viên, nhất là khi triển khai các công trình, dự án trên địa bàn để phản ánh, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực, đạo đức công vụ và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mặt trận ở khu dân cư.

Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Bình Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Ghi nhận các ý kiến, kiến nghị xuất phát từ thực tiễn của tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp, làm cầu nối phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương nghiên cứu, hỗ trợ tháo gỡ cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của tỉnh.