Tại hội nghị, ông Hoàng Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; đồng thời cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật, làm cơ sở để các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ ba.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cử tri xã Than Uyên.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Than Uyên kiến nghị xem xét chế độ phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm hoặc phụ cấp kiêm nhiệm đối với cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, bảo đảm tương xứng với vị trí, vai trò và trách nhiệm được giao.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rà soát, hoàn thiện quy định, hướng dẫn giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng, các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng chuyển tiếp; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa UBND cấp xã với Văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

Tổ số 02 Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri tại xã Than Uyên chiều 26/11.

Cử tri cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý các cơ sở giáo dục công lập và đội ngũ viên chức giáo dục; quy định rõ thẩm quyền tuyển dụng, điều động, biệt phái, bổ nhiệm, đánh giá và thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Nghiên cứu cơ chế xác định biên chế cấp xã phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng khu dân cư, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, khối lượng công việc và đặc thù từng địa bàn; không áp dụng định mức biên chế cứng, đồng đều đối với các xã có quy mô và điều kiện hoạt động khác nhau. Đồng thời, rà soát, hoàn thiện cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ ngân sách phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm phân cấp nhiệm vụ đi đôi với phân bổ nguồn lực và các điều kiện cần thiết để thực hiện…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị.

Một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND xã Than Uyên giải đáp, làm rõ.

Thay mặt tổ công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp cao hơn, Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp, chuyển Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Các bộ máy tính, máy in được trao tặng cho 9 xã.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao 18 bộ máy tính, máy in cho 9 xã gồm Than Uyên, Khoen On, Mường Kim, Mường Than, Khoen On, Mường Khoa, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Pắc Ta và Bình Lư để phục vụ mô hình số tại cộng đồng.