Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cộng hòa Séc

Cùng dự Ngày hội có ông Hoàng Đình Thắng - Ủy viên đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Liên Hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu; Chủ nhiệm Ủy ban ban Nhà nước về NVNONN, các vị đại sứ Việt Nam tại các nước sở tại; lãnh đạo hội đoàn của 24 quốc gia tại châu Âu cùng đông đảo bà con kiều bào.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng bà con kiều bào tại Ngày hội Đại đoàn kết.

Ngày hội của tình đoàn kết

Vượt hàng trăm km để kịp có mặt tại Ngày hội, nhiều bà con kiều bào không khỏi bồi hồi, xúc động khi được hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc Việt với những tiết mục nghệ thuật, làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống. Những hình ảnh thân thuộc ấy đã tái hiện sinh động quê hương Việt Nam, mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp cho những người con xa xứ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng các vị đại sứ và bà con kiều bào tại Ngày hội Đại đoàn kết.

Không chỉ là dịp gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ tình cảm, Ngày hội góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu; đồng thời tạo cơ hội để các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, hiểu hơn về cội nguồn, thêm yêu và có ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh tại Ngày hội Đại đoàn kết.

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, Ngày hội đã lan tỏa thông điệp về nghĩa đồng bào, tình yêu quê hương. Đây cũng là động lực để cộng đồng người Việt tại châu Âu tiếp tục đoàn kết, xây dựng cộng đồng vững mạnh, hội nhập tích cực với xã hội sở tại và luôn hướng về Tổ quốc, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga gửi tới bà con kiều bào những lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc ngày hội thành công rực rỡ, thực sự là ngày hội của tình đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và sự gắn bó giữa kiều bào với quê hương.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Ngày hội.

Thông tin tới bà con kiều bào về một số điểm nổi bật rất đáng tự hào của đất nước trong thời gian qua, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, ở trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã tập trung khơi thông các điểm nghẽn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, kịp thời xử lý các vấn đề cấp bách phát sinh, nhất là về giá năng lượng, nhập siêu, giải ngân vốn đầu tư công.

Có được kết quả đó là bởi có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước và đặc biệt là sự đồng lòng, chung sức của toàn dân tộc – trong đó luôn có sự đóng góp công sức, trí tuệ và tình yêu quê hương đất nước của cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài.

“Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới” - Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga khẳng định.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga trao quà tặng Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga, với vai trò là tổ chức tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ Việt Nam luôn trân trọng, lắng nghe và đồng hành cùng đồng bào ta ở nước ngoài; coi việc gắn kết kiều bào với quê hương, đất nước và phát huy vai trò của bà con trong đối ngoại nhân dân là một nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận.

Với khoảng 1,5 triệu người, cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu qua nhiều thế hệ đã nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, ổn định cuộc sống và hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại. Đặc biệt, tại Cộng hòa Séc, với gần 90 nghìn kiều bào đã trở thành một cộng đồng dân tộc thiểu số có địa vị pháp lý, có đóng góp tích cực cho kính tế - xã hội nước sở tại và luôn hướng về quê hương với nhiều hoạt động thiết thực. Đây là niềm tự hào, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm đối với cộng đồng tiếp tục giữ gìn uy tín và hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam tại nước sở tại.

“Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại châu Âu lần này là một dấu ấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng không gian đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường gắn bó đồng bào ta ở châu Âu với quê hương, đất nước và các cộng đồng người Việt Nam trên thế giới” - Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Mỗi kiều bào là một “đại sứ văn hóa”

Trân trọng những nỗ lực, đóng góp của bà con kiều bào, cũng như vai trò tích cực của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu và các hội đoàn thành viên, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, để tinh thần đại đoàn kết tiếp tục lan tỏa vững chắc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn bà con kiều bào tại châu Âu tiếp tục củng cố đoàn kết, tăng cường kết nối và phát huy vai trò của các hội, đoàn.

Một tiết mục biểu diễn tại Ngày hội đại đoàn kết.

Đồng thời, quan tâm hỗ trợ các thành viên mới, người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên, sinh viên và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường gắn kết giữa các thế hệ, các thành phần trong cộng đồng trên tinh thần tôn trọng, sẻ chia và cùng hướng tới những giá trị chung.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy mạnh mẽ trí tuệ, công sức của kiều bào cùng hướng về quê hương, đất nước. Khuyến khích đội ngũ doanh nhân tăng cường kết nối thương mại, đầu tư, đưa hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu; đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học tích cực chia sẻ tri thức, kết nối khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và hợp tác nghiên cứu, bằng những hình thức linh hoạt, thiết thực, phù hợp.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga mong muốn, bà con kiều bào quan tâm giữ gìn tiếng Việt và truyền bá bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Các hội đoàn tiếp tục duy trì các lớp học tiếng Việt, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Tết cộng đồng; đồng thời tạo thêm nhiều hình thức giao lưu, kết nối thanh niên, sinh viên người Việt tại Châu Âu với thế hệ trẻ trong nước; tiếp tục phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác đối ngoại nhân dân và hội nhập tại nước sở tại.

“Mỗi hội đoàn, mỗi doanh nhân, trí thức và mỗi kiều bào hãy là một “đại sứ văn hóa” của đất nước và con người Việt Nam, làm cầu nối vun đắp tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước ở khu vực châu Âu” - Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga gợi mở; đồng thời đề nghị các hội đoàn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, kịp thời chia sẻ thông tin, kiến nghị những vấn đề liên quan đến đời sống, hội nhập và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cộng đồng.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga chụp ảnh lưu niệm cùng bà con kiều bào.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cam kết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục làm cầu nối vững chắc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đại diện ở nước ngoài để lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của bà con.

Đồng thời thực hiện tốt vai trò hiệp thương, thống nhất, phối hợp hành động để cùng với các tổ chức thành viên như Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam… và nhiều tổ chức thành viên khác thúc đẩy các hình thức kết nối để có nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực, ý nghĩa, dành cho kiều bào tại nước ngoài nói chung, trong đó có bà con kiều bào ở khu vực Châu Âu,

“Ngày hội hôm nay sẽ mở ra thêm nhiều sáng kiến, nhiều mối liên kết mới, để tinh thần đại đoàn kết không chỉ được thể hiện trong những dịp gặp gỡ mà còn trở thành sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành thường xuyên, hằng ngày giữa bà con với nhau, giữa kiều bào với quê hương, đất nước” - Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Trước thềm Đại hội lần thứ III và kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu sẽ phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, tiếp tục đoàn kết, hội nhập, phát triển, giữ gìn bản sắc dân tộc, củng cố vai trò cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với các nước sở tại.