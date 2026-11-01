Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga dự Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm coi đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh to lớn, là nền tảng củng cố đồng thuận xã hội, đồng thời cũng là động lực để thúc đẩy phát triển đất nước và nâng cao vị thế quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong mạch nguồn đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao sức cạnh tranh tổng hợp của quốc gia.

Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt kỳ vọng và chào đón đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân kiều bào ta ở nước ngoài – với tri thức, tầm nhìn và mạng lưới quốc tế rộng mở sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt, tiên phong, đóng góp trực tiếp vào các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ, đóng góp quan trọng của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu trong suốt 10 năm xây dựng và phát triển, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết, trong thập kỷ qua, Liên hiệp Hội đã từng bước khẳng định vai trò là tổ chức kết nối, quy tụ các hội đoàn người Việt Nam tại châu Âu, góp phần tăng cường đoàn kết cộng đồng, nhân lên những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương, đất nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đó là tinh thần “tương thân, tương ái”, từ việc chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong nước, đến việc chủ động hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn khi xảy ra xung đột tại Ukraina, hay các hoạt động định hướng, kết nối bà con kiều bào trong kinh doanh, thương mại; phát triển hội đoàn trong toàn khu vực.

Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội đã tích cực tham gia công tác đối ngoại nhân dân, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa cộng đồng người Việt Nam với Nhân dân các nước sở tại, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các nước châu Âu.

“Đại hội lần thứ 3 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Những biến động về kinh tế, việc làm và chi phí sinh hoạt tại các nước sở tại đang tác động đến đời sống của bà con kiều bào. Bối cảnh đó càng đặt ra yêu cầu tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò của các hội đoàn trong hỗ trợ cộng đồng, ổn định cuộc sống và phát triển bền vững” - Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga chia sẻ.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Theo Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga, việc tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đầu tiên tại Châu Âu vào ngày 31/10 vừa qua thực sự là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng dân tộc trong mỗi bà con kiều bào, góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu với quê hương, đất nước.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Châu Âu khóa mới tiếp tục quán triệt thực hiện tốt ý kiến phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Châu Âu ngày 21/10 vừa qua.

Liên hiệp Hội tiếp tục củng cố tổ chức, mở rộng tập hợp và tăng cường đại đoàn kết cộng đồng. Phát huy vai trò kết nối, điều phối và hỗ trợ các hội đoàn thành viên của Ban Lãnh đạo Liên hiệp Hội; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội. Chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam và cơ quan chức năng sở tại trong việc hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con; hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập tốt vào xã hội của nước sở tại; đặc biệt là những trường hợp khó khăn, hoạn nạn.

Cùng với đó cần chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam cũng như văn hóa của nước sở tại, nhất là tiếng nói, chữ viết và một số nghi thức truyền thống. Đồng thời, phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong bảo tồn, lưu giữ văn hóa Việt Nam; tăng cường quảng bá văn hóa, lịch sử dân tộc.

Nghiên cứu thí điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 với Ngày văn hóa Việt Nam 24/11 và tuần lễ văn hóa vào dịp tháng 11 hằng năm. Có phương pháp phù hợp để thu hút thanh niên, sinh viên, trí thức trẻ, nhất là thế hệ người Việt sinh ra và lớn lên tại châu Âu; tham gia vào hoạt động của Liên hiệp Hội, các hội đoàn, góp phần bảo đảm sự kế thừa và phát triển bền vững của cộng đồng trong khu vực.

Ban Chấp hành Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026 -2031 ra mắt Đại hội.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cũng đề nghị, Liên hiệp Hội bám sát định hướng phát triển mới của đất nước, phát huy thế mạnh của đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt tại châu Âu; đẩy mạnh kết nối, hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xúc tiến đầu tư và thương mại. Chú trọng xây dựng các chương trình, hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, phát huy trí tuệ và nguồn lực của kiều bào đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Liên hiệp Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam, các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân. Chủ động làm tốt vai trò cầu nối; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời phản ánh các kiến nghị chính đáng của kiều bào đến các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết. Vận động bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động từ thiện, nhân đạo và đóng góp ý kiến xây dựng đất nước” - Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh; đồng thời mong muốn Liên hiệp Hội tăng cường giao lưu, hợp tác với các tổ chức và Nhân dân sở tại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần củng cố tình hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Âu.

"Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng hệ sinh thái kết nối người Việt Nam trên toàn cầu; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Liên hiệp Hội phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động" - Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các vị đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Liên hiệp Hội khóa III; đồng thời tin tưởng rằng với trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, Ban Chấp hành khóa mới sẽ hoàn thành xuất sắc chương trình hành động đã đề ra, đáp ứng mong mỏi của bà con kiều bào tại Châu Âu.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga gửi lời cảm ơn tới Liên hiệp Hội đã dành 500 triệu đồng ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo” trong nước; đồng thời cam kết Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ sử dụng hiệu quả, minh bạch số kinh phí này trong thời gian tới.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga đã tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu.

Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu lần thứ III đã ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ông Hoàng Đình Thắng tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, nhiệm kì 2026 -2031. Đại hội cũng thống nhất đổi tên Liên hiêp hội người Việt Nam tại châu Âu thành Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu.