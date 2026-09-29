Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga chủ trì Hội đồng Chung khảo Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc'

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có ông Trần Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các vị Ủy viên Hội đồng Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026 được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Tính đến hết ngày 31/7/2026, Ban Tổ chức Giải đã nhận được đã nhận 2.767 bài dự thi của 5 thể loại báo chí gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của hơn 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Sau thời gian chấm bài, Hội đồng Sơ khảo đã chọn được 116 tác phẩm thuộc 5 thể loại: trong đó báo in 32 tác phẩm, báo điện tử 41 tác phẩm, phát thanh 15 tác phẩm; truyền hình 21 tác phẩm; ảnh báo chí 7 tác phẩm vào chung khảo để Hội đồng Chung khảo xem xét, chấm xếp hạng giải: Đặc biệt (nếu có), A, B, C và Khuyến khích.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc chủ động, trách nhiệm của các Ủy viên Hội đồng Chung khảo Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII trong thời gian qua.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Chung khảo sẽ thảo luận, thống nhất kết quả nhận xét các cái tác phẩm để dự kiến cơ cấu vào các giải Đặc biệt (nếu có), A, B, C và Khuyến khích, lựa chọn được 81 tác phẩm xứng đáng để vinh danh tại lễ trao giải.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đề nghị, Hội đồng Chung khảo cần ưu tiên lựa chọn các tác phẩm chất lượng cao, có phương pháp, cách thức thể hiện mới, được đầu tư công phu; có nội dung thể hiện tốt, mang tính phát hiện, sáng tạo và tính thời sự, bám sát với chủ đề và tiêu chí thể lệ của giải.

Nhấn mạnh Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã tạo được sức hút và thành công qua nhiều mùa giải, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga tin tưởng, với chuyên môn và kinh nghiệm chuyên sâu, cùng sự đánh giá công tâm, khách quan của các Ủy viên Hội đồng Chung khảo, các tác phẩm đoạt giải sẽ thực sự là những cái tác phẩm mang hơi thở của thời đại, phù hợp với xu thế trong bối cảnh hiện nay.

Đại biểu tham dự cuộc họp