Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga chủ trì buổi giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Lào Cai

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng cho biết, sau hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã rà soát, hoàn thiện quy chế thực hiện dân chủ; tăng cường công khai, minh bạch, gắn thực hiện dân chủ với cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trách nhiệm của người đứng đầu.

Từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2026, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức 1.790 cuộc tiếp xúc với 62.500 lượt cử tri, tiếp nhận 10.136 ý kiến, kiến nghị. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức 962 hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, với 18.416 người tham dự.

Cùng với đó, toàn tỉnh đã tích hợp 2.201 thủ tục hành chính lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 89%, hồ sơ được trả kết quả trực tuyến đạt 98%. Năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,92%, riêng cấp xã đạt 99,13%; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 84,41%.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Lào Cai.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh khẳng định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp không làm gián đoạn quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời hướng tới nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh vai trò quyết định của người đứng đầu đối với chất lượng thực hiện dân chủ ở cơ sở; thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện phương châm gần dân, sát dân, hiểu dân, tăng cường công khai, minh bạch, chủ động đối thoại và kịp thời xử lý vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Lào Cai phấn đấu chuyển mạnh từ “có thực hiện” sang “thực hiện thực chất, hiệu quả”, lấy kết quả và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Kết luận buổi làm việc, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Lào Cai là địa bàn miền núi, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số và là đầu mối giao thương với cửa khẩu quốc tế. Vì vậy, việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và phát huy vai trò người đứng đầu cần được nhận thức sâu sắc, cụ thể hóa thực chất trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Lào Cai.

Bà Hà Thị Nga đề nghị Lào Cai xác định thực hiện dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng; đổi mới mạnh mẽ phương thức đối thoại, tương tác với Nhân dân; tăng cường đối thoại trực tiếp, trực tuyến, chú trọng lắng nghe, tiếp thu, phản hồi và giải quyết đến cùng những vấn đề người dân, doanh nghiệp kiến nghị.

Đồng thời, Lào Cai cần mở rộng các hình thức thực hiện dân chủ trên môi trường số; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, triển khai hiệu quả “Tháng nghe dân nói”, tuyên truyền để người dân chủ động sử dụng các kênh tương tác trực tuyến, trong đó có Cổng Mặt trận số 24/7.

Ngoài ra, Đoàn giám sát cũng ghi nhận, tiếp thu các kiến nghị của tỉnh Lào Cai để nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định, hướng dẫn về thực hiện dân chủ ở cơ sở, trong đó có bảo đảm điều kiện hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hỗ trợ nâng cao kỹ năng số cho người dân.