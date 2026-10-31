Phó chủ tịch tỉnh Thái Nguyên làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Ngày 30/10/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 2075/QĐ-TTg bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan, 51 tuổi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bà Nguyễn Thị Loan sinh ngày 8/5/1975, quê xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Bà có trình độ đại học chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, kỹ sư Quản lý đất đai; cao cấp lý luận chính trị.

Bà Loan có nhiều năm công tác trong lĩnh vực địa chính, tài nguyên và môi trường tại Thái Nguyên. Từ tháng 9/1996, bà bắt đầu công tác tại Phòng Đăng ký thống kê, Sở Địa chính Thái Nguyên. Sau đó, bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí chuyên viên, lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Từ tháng 11/2017, bà giữ chức Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Nguyên. Tháng 3/2022, bà được điều động, luân chuyển giữ chức Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình.

Đến tháng 4/2023, bà đảm nhiệm đồng thời chức vụ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Bình; từ tháng 11/2023 giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Bình.

Ngày 6/3/2025, bà Nguyễn Thị Loan được phân công giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và đảm nhiệm vị trí này cho đến khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phát triển nông thôn, đất đai, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

Sau khi bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Loan, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 6 Thứ trưởng, gồm bà Nguyễn Thị Loan và các ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp, Lê Trọng Yên.