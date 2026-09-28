Phó Chủ tịch tỉnh An Giang yêu cầu làm rõ trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ Dự án đường Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức trao đổi với đoàn công tác Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng).

Sáng 28/9, đoàn công tác UBND tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức làm trưởng đoàn phối hợp với đoàn công tác Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) kiểm tra hiện trường và họp kiểm điểm tình hình triển khai Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận.

Dự án do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, đi qua các xã Vĩnh Phong, Vĩnh Tuy, Gò Quao và Châu Thành, tỉnh An Giang. Phạm vi thu hồi đất phục vụ dự án dài khoảng 45,34km, ảnh hưởng 1.952 trường hợp, với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 653,8 tỷ đồng.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong quá trình triển khai dự án, các sở, ngành và địa phương của tỉnh đã tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Đến tháng 3/2026, 100% phần mặt bằng thuộc trách nhiệm của địa phương đã được bàn giao theo yêu cầu của dự án.

Đối với nguồn vật liệu, UBND tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo các sở, ngành phối hợp tháo gỡ khó khăn. Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện phân khai nguồn vật liệu phục vụ dự án, tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức thi công. Tuy nhiên, đến nay tiến độ của một số hạng mục vẫn chậm so với kế hoạch.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Tuy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Công Thức yêu cầu đánh giá đúng nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Qua rà soát, năng lực của một số nhà thầu và công tác quản lý, điều hành dự án còn hạn chế; việc huy động máy móc, nhân lực và tổ chức thi công chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị không tiếp tục quy trách nhiệm chung chung cho địa phương về công tác giải phóng mặt bằng khi tỉnh đã hoàn thành phần việc được giao từ tháng 3/2026.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh được yêu cầu xây dựng lại tiến độ cụ thể, xác định rõ khối lượng, nhu cầu vật liệu và thời gian hoàn thành từng hạng mục; đồng thời tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhất là đối với những dự án đi qua nhiều địa bàn; chủ động xử lý vướng mắc, nâng cao hiệu quả điều phối các công trình giao thông trọng điểm.