Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Thu Mai tiếp xúc cử tri xã Diên Thọ

Chiều 22-9, đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu HĐND tỉnh: Phan Gia Ngọc - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Diên Khánh, Giám đốc Trung tâm Chính trị Diên Khánh tiếp xúc cử tri xã Diên Thọ trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Diên Thọ.

Đồng chí Trần Thu Mai thông tin các nội dung đến cử tri.

Các đại biểu và cử tri tại buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin tới cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3; kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Diên Thọ gửi đến Kỳ họp thứ 2; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 8 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.

Ông Phan Gia Ngọc thông tin về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2.

Cử tri bày tỏ tin tưởng, phấn khởi với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn đã xuống cấp; nạo vét các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số khu vực dân cư và tình trạng khai thác vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến đời sống của người dân...

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo địa phương đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời đề nghị lãnh đạo địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nắm bắt đầy đủ các ý kiến của người dân để có hướng giải quyết phù hợp. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến còn lại để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri trong thời gian tới.