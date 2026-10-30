Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Thu Mai làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 3 xã khu vực Diên Khánh

Sáng 30-10, đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Diên Khánh, Suối Hiệp và Diên Lạc về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ban chuyên môn thuộc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Trần Thu Mai chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 3 xã.

Thời gian qua, Đảng ủy các xã đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tổ chức quán triệt, cụ thể hóa Kế hoạch số 83/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và hoạt động giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể được duy trì. Trong kỳ báo cáo, các địa phương không phát sinh vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; không có đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến tham nhũng, tiêu cực và không có cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Ông Trần Ngọc Sanh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu.

Thành viên đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm; việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng và các chi bộ trực thuộc được triển khai kịp thời. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn các xã cơ bản ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; kinh tế - xã hội duy trì ổn định, một số chỉ tiêu về thu ngân sách, sản xuất nông nghiệp, an sinh xã hội, văn hóa đạt kết quả tích cực. Trong đó, thu ngân sách của xã Suối Hiệp đạt 155% dự toán, xã Diên Khánh đạt 115,5% và xã Diên Lạc đạt 134%.

Ông Nguyễn Văn Đồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diên Khánh phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Diên Lạc báo cáo tại buổi làm việc.

Lãnh đạo xã Suối Hiệp làm rõ một số nội dung thành viên đoàn yêu cầu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 3 địa phương đã trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công tại một số công trình; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tiến độ làm sạch dữ liệu đất đai; một số chỉ tiêu về kinh tế, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và công tác khám sức khỏe định kỳ.

Đồng chí Trần Thu Mai phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thu Mai ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong bối cảnh vừa sắp xếp đơn vị hành chính, vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các địa phương đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; duy trì công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, HĐND, MTTQ và các đoàn thể.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đồng chí Trần Thu Mai đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và tỉnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ. Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, kịp thời giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của người dân, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện kéo dài. Đồng thời, chú trọng công tác cán bộ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Trần Thu Mai đề nghị các địa phương rà soát những chỉ tiêu đạt thấp, có nguy cơ không hoàn thành để tập trung chỉ đạo; quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chi thường xuyên; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Đối với nhiệm vụ cụ thể, xã Suối Hiệp cần rà soát các nguồn thu còn đạt thấp; phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường giao thông liên vùng, hồ Sông Chò 1; khẩn trương khắc phục thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp và hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí nông thôn mới. Xã Diên Khánh tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và khẩn trương hoàn thành việc làm sạch dữ liệu đất đai. Đối với xã Diên Lạc, cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng tại các dự án công viên, nghĩa trang, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 31-12-2026.