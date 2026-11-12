Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Thu Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Đông Môn 1 (xã Diên Khánh)

Chiều 12-11, đồng chí Trần Thu Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Đông Môn 1, xã Diên Khánh. Tham dự ngày hội có lãnh đạo xã Diên Khánh, cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân thôn Đông Môn 1.

Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự ngày hội.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026); ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Đồng thời, báo cáo khái quát những kết quả trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển kinh tế - xã hội nổi bật tại khu dân cư và triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Năm 2026, cán bộ và Nhân dân thôn Đông Môn 1 đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì; công tác khuyến học, chăm lo an sinh xã hội được quan tâm. Trong năm, thôn trao 100 suất quà cho học sinh giỏi, 500 suất quà Trung thu cho thiếu nhi và vận động trao 70 suất quà cho các hộ khó khăn. Các mô hình tự quản về vệ sinh môi trường tiếp tục được duy trì, góp phần xây dựng cảnh quan khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đồng chí Trần Thu Mai phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Thu Mai biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và những kết quả khu dân cư thôn Đông Môn 1 đạt được trong năm 2026. Đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân trên địa bàn thôn tiếp tục phát huy dân chủ, củng cố khối đại đoàn kết; quan tâm chăm lo an sinh xã hội, các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn; tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ban Công tác Mặt trận cần tiếp tục sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Trần Thu Mai tặng quà cho người dân.

Lãnh đạo xã Diên Khánh trao quà cho người dân.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại ngày hội.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Thu Mai trao 20 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; lãnh đạo xã trao 20 suất quà cho các hộ dân.