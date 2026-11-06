Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều dự Lễ trao Huy hiệu Đảng tại phường Lang Biang - Đà Lạt

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Phước

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Đảng ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường…

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lang Biang - Đà Lạt trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 45 năm tuổi Đảng

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đợt 7 tháng 11/2026, Đảng bộ phường Lang Biang - Đà Lạt có 8 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 năm, 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm và 1 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt và đồng chí Bùi Thế, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 35, 30 năm tuổi Đảng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng thời khẳng định, đây không chỉ là niềm tự hào của mỗi đảng viên, gia đình mà còn là niềm vinh dự của tổ chức đảng và Đảng bộ phường; là phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến và phấn đấu không ngừng của mỗi đảng viên.

Đồng chí Phạm Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống và công tác, các đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên trẻ của Đảng bộ phường Lang Biang - Đà Lạt soi rọi, học tập và noi theo. Đồng thời, đóng góp trí tuệ và một phần sức lực vào công tác xây dựng Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nói chung, Đảng bộ phường Lang Biang - Đà Lạt nói riêng trong sạch, vững mạnh.

Đảng viên 60 năm tuổi Đảng Trần Văn Phước đại diện đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Trần Văn Phước, đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đã phát biểu bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được trao tặng Huy hiệu cao quý; đồng thời hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu gương sáng trong sinh hoạt và đời sống, tích cực đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.