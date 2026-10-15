Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Đức Minh thăm các mô hình kinh tế, du lịch tại Mù Cang Chải

Tham gia đoàn có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư PANAX Việt Nam.

Đoàn công tác đã đến thăm mô hình trồng sâm và cây dược liệu của Công ty Cổ phần Đầu tư PANAX Việt Nam tại thôn Dào Xa. Mô hình được triển khai từ năm 2019, với tổng diện tích khoảng 6 ha, gồm 5,5 ha trồng sâm và 0,5 ha dành cho khu nhà ươm giống. Đến nay, mô hình đã từng bước hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng và chăm sóc sâm theo hướng khép kín.

Mô hình trồng sâm và cây dược liệu

Hiện vườn có khoảng 50.000 cây sâm Ngọc Linh và sâm Lai Châu đủ điều kiện thu hoạch, với giá bán sâm tươi khoảng 10 triệu đồng/kg. Bên cạnh sản phẩm sâm tươi, doanh nghiệp còn phát triển đa dạng hóa sản phẩm qua chế biến sâm ngâm mật ong, sâm sấy thăng hoa, rượu sâm và trà lá sâm.

Đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao đổi với doanh nghiệp trồng cây dược liệu

Ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, phát triển cây dược liệu, đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị xã Mù Cang Chải phối hợp với doanh nghiệp tiếp tục khảo sát, đánh giá điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để xác định khả năng mở rộng diện tích, nhân rộng mô hình. Quá trình phát triển cần có định hướng, chú trọng chất lượng giống, quy trình chăm sóc và thị trường tiêu thụ, tránh đầu tư tự phát; đồng thời tăng cường chuyển giao kỹ thuật, tạo điều kiện để người dân cùng tham gia chuỗi sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển sinh kế bền vững.

Đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao đổi về quy trình chăm sóc và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm Làng văn hóa du lịch cộng đồng Homestay Khim Nọi, nơi còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, thể hiện qua kiến trúc nhà sàn, trang phục, ẩm thực, dân ca, dân vũ cùng các phong tục, tập quán truyền thống.

Làng văn hóa du lịch cộng đồng Homestay Khim Nọi tại xã Mù Cang Chải.

Phát huy lợi thế cảnh quan và bản sắc văn hóa, Khim Nọi từng bước phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng, trong đó có dịch vụ lưu trú tại nhà sàn truyền thống, trải nghiệm đời sống văn hóa và tìm hiểu các bài thuốc tắm dân gian. Những hoạt động này góp phần tạo sức hút cho điểm đến, đồng thời mở ra cơ hội tăng thu nhập cho người dân gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Mù Cang Chải chủ động bảo tồn, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch; nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ các mô hình hoạt động hiệu quả để xây dựng sản phẩm đặc trưng, phù hợp với điều kiện địa phương.

Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, đồng thời rà soát, lồng ghép các nguồn lực để phát triển hạ tầng du lịch.

Đoàn công tác tham quan Làng văn hóa du lịch cộng đồng Homestay Khim Nọi tại xã Mù Cang Chải.

Chuyến thăm là dịp để đoàn công tác tìm hiểu thực tế tiềm năng, lợi thế và những khó khăn trong phát triển kinh tế, du lịch tại địa phương; qua đó định hướng khai thác hiệu quả thế mạnh về cây dược liệu và du lịch cộng đồng, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân.