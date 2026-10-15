Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Đức Minh làm việc với 7 xã vùng cao về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tại buổi làm việc, thay mặt 7 địa phương, đồng chí Giàng A Vừ - Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2026. Theo đó, dù còn nhiều khó khăn về địa hình, hạ tầng và nguồn lực, các xã đã chủ động triển khai nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Quang cảnh buổi làm việc.

Kinh tế, du lịch có nhiều chuyển biến tích cực

Tại xã Mù Cang Chải, sau 9 tháng, có 9/24 chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2026 đạt và vượt kế hoạch. Xã thành lập mới 8 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác; giải quyết việc làm cho 469 lao động, đạt 183,92% kế hoạch. Du lịch tiếp tục là điểm sáng với 197.570 lượt khách, đạt 116,2% chỉ tiêu, doanh thu 425,1 tỷ đồng. Các hoạt động văn hóa, lễ hội, nổi bật là Giải chạy leo ruộng bậc thang lần thứ nhất với chủ đề “Dấu chân Mùa nước đổ”, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương. Đáng chú ý, xã hoàn thành 100% nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong quý III/2026.

Xã Púng Luông có 21/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách đạt 29,033 tỷ đồng, bằng 132% kế hoạch. Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển với hơn 161.500 lượt khách, doanh thu đạt 241,5 tỷ đồng. Trong khi đó, xã Tú Lệ phát huy lợi thế nông nghiệp đặc sản và du lịch cộng đồng, với 15/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách đạt 128,45% dự toán, duy trì 3 sản phẩm OCOP, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch địa phương.

Các đại biểu các xã dự buổi làm việc.

Tại xã Nậm Có, thu ngân sách đạt hơn 5 tỷ đồng, bằng 162% dự toán tỉnh giao; hoạt động du lịch đón khoảng 32.800 lượt khách, doanh thu ước đạt 44 tỷ đồng. Xã thành lập mới 2 hợp tác xã, 9 tổ hợp tác và 3 doanh nghiệp; tỷ lệ giảm nghèo đa chiều đạt 6,5%.

Xã Khao Mang có 9/25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; thu ngân sách đến ngày 08/10 đạt 125,776 tỷ đồng, bằng 94,12% dự toán. Xã giải quyết việc làm mới cho 195 lao động, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 98%.

Tại xã Lao Chải, có 6 chỉ tiêu vượt và 5 chỉ tiêu đạt kế hoạch; thu ngân sách đạt 784,2 triệu đồng, bằng 196,05% kế hoạch. Hạ tầng giao thông nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư với 5,2 km đường được kiên cố hóa, mở mới và mở rộng.

Đại diện sở, ngành dự hội nghị

Thường trực Đảng ủy các xã dự hội nghị

Mặc dù địa hình chia cắt, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, xã Chế Tạo vẫn nỗ lực triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thu ngân sách đạt 8,058 tỷ đồng, bằng 106,7% dự toán; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến giữa tháng 9 đạt 77,99%. Trong công tác phòng, chống thiên tai, xã huy động lực lượng khắc phục sạt lở tại hơn 200 điểm, hỗ trợ di dời khẩn cấp 10 hộ dân, không để xảy ra thiệt hại về người.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được các địa phương chú trọng quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng, xã Lao Chải kết nạp 15 đảng viên mới; Chế Tạo kết nạp 10 đảng viên, đạt 111% kế hoạch; Khao Mang kết nạp 20 đảng viên, đạt 128,57%; Nậm Có kết nạp 13 đảng viên, đạt 108,3%; Tú Lệ kết nạp 24 đảng viên, đạt 120% kế hoạch năm. Cùng với đó, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân.

Đồng chí Phạm Văn Quynh - Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang phát biểu tại buổi làm việc.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo động lực phát triển

Bên cạnh những kết quả đạt được, các xã còn gặp nhiều khó khăn do hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, thiên tai diễn biến phức tạp và nguồn lực đầu tư hạn chế. Tại Chế Tạo, mưa lũ gây sạt lở tại hơn 200 điểm trên các tuyến giao thông, thiệt hại ước khoảng 31 tỷ đồng. Trong khi đó, một số khu dân cư tại Mù Cang Chải, Tú Lệ, Khao Mang và Lao Chải có nguy cơ sạt lở cao, cần được đầu tư khắc phục, di dời và bố trí tái định cư.

Nguồn thu ngân sách tại nhiều địa phương còn hạn chế, gây khó khăn trong bố trí vốn đối ứng và giải ngân đầu tư công. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc gia tăng, trong khi một số xã thiếu cán bộ chuyên môn về tài chính, kế toán, công nghệ thông tin; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu. Sản xuất nông nghiệp còn manh mún, liên kết tiêu thụ sản phẩm thiếu bền vững, tỷ lệ hộ nghèo tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa vẫn ở mức cao. Bên cạnh đó, hạ tầng viễn thông, kỹ năng số của người dân và chất lượng dịch vụ giáo dục, y tế tiếp tục là những lĩnh vực cần được quan tâm cải thiện.

Đồng chí Đào Thị Thu Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Lao Chải phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của các xã tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở Tài chính trao đổi, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của các xã tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền 7 xã trong triển khai nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế riêng; triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và Tỉnh ủy; chú trọng xây dựng Đảng, kết nạp Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, sắp xếp và đào tạo nhân lực phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai các chỉ tiêu, công việc, khuyết điểm đã được chỉ ra. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, khắc phục tồn tại; khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách.

Song song với đó, tập trung tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo của Trung ương.

Đồng chí Hà Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đồng chí yêu cầu các địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình điểm phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; chăm lo sức khỏe cho nhân dân; quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo; triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống ma túy, xây dựng xã, phường không ma túy, giữ vững an ninh trật tự. Cùng với phát triển kinh tế, cần quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống Nhân dân và thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.