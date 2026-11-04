Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ bản Nà Hát, xã Mường Bám.

Chi bộ bản Nà Hát, xã Mường Bám có 77 đảng viên. Trong tháng 10, Chi bộ tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chủ trương và văn bản mới của Trương ương, của tỉnh và cấp ủy cấp trên. Cùng với lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Đảng viên Chi bộ bản Nà Hát, xã Mường Bám tham gia ý kiến tại cuộc sinh hoạt.

Tại cuộc sinh hoạt, Chi bộ đã kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư, bổ sung trang, thiết bị cho nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt của nhân dân; hỗ trợ nhân dân xây dựng các tuyến mương dẫn nước; hỗ trợ vốn cứng hoá các tuyến đường giao thông nội bản…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu tại cuộc sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc của Chi bộ. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ rừng, giữ vững an ninh, trật tự và chăm lo an sinh xã hội. Chi bộ tiếp tục quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.