Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ bản Co Mạ, xã Co Mạ.

Trong tháng 10, Chi bộ bản Co Mạ đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương và văn bản mới của Trương ương, của tỉnh và cấp ủy cấp trên. Lãnh đạo nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại gắn với bảo vệ môi trường. Duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, vận động nhân dân tự giác giao nộp súng, vũ khí tự chế và công cụ hỗ trợ.

Đảng viên Chi bộ bản Co Mạ, xã Co Mạ tham gia ý kiến tại cuộc sinh hoạt.

Các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, trao đổi về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, trong đó, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững; chủ động phòng, chống rét cho gia súc; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, tích cực tham gia phát giác, tố giác tội phạm ma túy…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc sinh hoạt Chi bộ bản Co Mạ, xã Co Mạ.

Phát biểu tại các buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, bảo vệ rừng, giữ vững an ninh, trật tự. Tiếp tục quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng trong nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Các đại biểu dự cuộc sinh hoạt chi bộ.