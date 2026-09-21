Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chúc mừng tân trụ trì chùa Krăng Chay
Ngày 21/9, tại lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Krăng Chay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt tặng quà chúc mừng Đại đức Chau Sà Rươnl nhận nhiệm vụ trụ trì chùa.
Tại buổi lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Chau Sà Rươnl làm trụ trì chùa Krăng Chay.
Dịp này, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang; lãnh đạo phường Chi Lăng tặng hoa, quà chúc mừng Đại đức Chau Sà Rươnl.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/pho-chu-tich-thuong-truc-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-an-giang-chuc-mung-tan-tru-tri-chua-krang-chay-a497549.html