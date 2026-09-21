Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang chúc mừng tân trụ trì chùa Krăng Chay

Đèo Prenn, tuyến cửa ngõ phía Nam vào trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng), tiếp tục xuất hiện điểm sạt lở khi mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua. Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương kiểm tra, theo dõi diễn biến và triển khai phương án xử lý, nhằm bảo đảm an toàn công trình và giao thông trên tuyến.