Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Khắc Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết tổ dân phố Nước Giáp

Cùng dự có đồng chí Lâm Đức Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện cấp ủy, chính quyền phường cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Khắc Quang trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho tổ dân phố Nước Giáp.

Tổ dân phố Nước Giáp có 445 hộ với 1.632 nhân khẩu, gồm 7 dân tộc cùng sinh sống. Trong năm, nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, khôi phục sản xuất, kinh doanh sau thiên tai; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn.

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục phát triển sôi nổi với các môn thể thao bóng chuyền hơi, pickleball, cờ vua, dân vũ, đi bộ và giao lưu văn nghệ. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; duy trì mô hình tự quản “Môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng sau sáp nhập. Năm 2026, tổ có 400/445 hộ đạt gia đình văn hóa; tổ dân phố đạt văn hóa và đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong năm 2026; qua đó tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh cộng đồng trong xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển.

Nhân dịp này, tổ dân phố biểu dương 29 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư.