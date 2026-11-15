Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Khắc Quang dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Quang Long

Kỳ Lạc là xóm biên giới, có 110 hộ với 477 nhân khẩu, gồm hai dân tộc Tày và Nùng cùng sinh sống; xóm cách đường biên giới khoảng 2 km. Những năm qua, cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và nhân dân trong xóm phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Hiện xóm duy trì các mô hình trồng mía, chăn nuôi lợn nái; từ 1 hộ chăn nuôi ban đầu, đến nay mô hình đã có 7 hộ tham gia. Người dân tích cực tham gia phát quang đường biên, mốc giới với hơn 40 lượt; Chi hội Phụ nữ xóm thành lập mô hình tự quản đường biên, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Xóm có 97% hộ đạt gia đình văn hóa; còn 27 hộ nghèo và 33 hộ cận nghèo.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Khắc Quangghi nhận, biểu dương những kết quả cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và nhân dân xóm Kỳ Lạc đạt được trong thời gian qua. Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa sở sở, xây dựng quy ước, hương ước, trang thông tin điện tử để nhân dân cập nhập kịp thời; giải quyết ý kiến nhân dân, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Ban công tác Mặt trận và người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Khắc Quang và đoàn công tác tặng quà xóm Kỳ Lạc.

Dịp này, đoàn công tác trao tặng 10 suất quà cho người có uy tín và 60 suất quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xóm. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tỉnh, góp phần động viên các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.