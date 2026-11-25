Đồng chí Hà Trung Kiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm việc với các xã Kiên Đài, Kim Bình, Tri Phú.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã báo cáo kết quả thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, giải ngân vốn đầu tư công; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý tài sản và dự án tồn đọng; xây dựng vị trí việc làm, biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện chính sách an sinh xã hội, nắm bắt tình hình nhân dân; khắc phục hạn chế sau kiểm tra và công tác kiểm điểm, đánh giá cuối năm 2026.

Bí thư Đảng uỷ xã Tri Phú trình bày những kết qủa thực hiện các nhóm công việc tại buổi làm việc.

Qua báo cáo, các xã cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, song vẫn còn một số chỉ tiêu chưa hoàn thành. Các địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ, như chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở một số tiểu ngành chưa đồng đều; sản xuất nông nghiệp hàng hóa còn nhỏ lẻ, liên kết tiêu thụ chưa bền vững; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Trên cơ sở đó, các xã đề xuất giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bí thư Đảng uỷ xã Kiên Đài trình bày những đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Trung Kiên ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Ban Thường vụ Đảng ủy các xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2026, góp phần duy trì ổn định kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đánh giá sát tình hình thực tế, xác định rõ những nhiệm vụ chưa đạt, những khó khăn, vướng mắc để tập trung giải quyết; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Đồng chí nhấn mạnh, các xã cần tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm; hoàn thành rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2027, bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện địa phương.