Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Trung Kiên tặng quà đồng chí Ma Khái Sò, nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Giang cũ, gồm: Phượng Quầy Phin (xã Hồ Thầu), Bàn Đức Vinh (xã Minh Tân) và Ma Khái Sò (xã Quản Bạ). Đây là những đồng chí đã có nhiều năm gắn bó, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Mặt trận, để lại nhiều dấu ấn trong công tác tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Trung Kiên thăm hỏi, chúc sức khoẻ đồng chí Bàn Đức Vinh, nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà đồng chí Phượng Quầy Phin, nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đồng chí nguyên lãnh đạo và gia đình; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những đóng góp của các thế hệ cán bộ Mặt trận trong quá trình xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm quý báu, đồng hành cùng công tác Mặt trận; phát huy uy tín, vai trò tại địa phương, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: Trần Kế