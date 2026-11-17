Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Trung Kiên tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun đứng chân trên địa bàn xã Sơn Vĩ, được giao quản lý, bảo vệ hơn 23 km đường biên giới với 72 cột mốc quốc giới. Địa bàn phụ trách có địa hình núi cao, hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Khắc phục những khó khăn, đơn vị luôn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ đường biên, mốc giới; phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đơn vị tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; triển khai các hoạt động giúp dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh khảo sát tình hình hoạt động tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Sơn Vĩ.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Biên phòng, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời quan tâm công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng vùng biên ngày càng phát triển.