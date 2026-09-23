Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Trung Kiên làm việc với Uỷ ban MTTQ phường Hà Giang 2 và xã Phú Linh

Đồng chí Hà Trung Kiên phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường Hà Giang 2.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn diện việc chấp hành thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định hướng dẫn Điều lệ MTTQ Việt Nam; việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác Mặt trận năm 2026; công tác văn thư, lưu trữ, quản lý sử dụng con dấu.

Cùng với đó, đoàn đã kiểm tra việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp Ban Công tác Mặt trận ở các tổ dân phố, thôn bản đồng bộ với việc tổ chức lại đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác quán triệt, triển khai các Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ mới; cũng như việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Mặt trận.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Trung Kiên phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã Phú Linh.

Qua kiểm tra cho thấy, Uỷ ban MTTQ phường Hà Giang 2 và xã Phú Linh đã chủ động triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2026 đề ra. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động Nhân dân và công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và tăng cường, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Nổi bật tại phường Hà Giang 2, MTTQ phường đã tổ chức 28 hội nghị tuyên truyền thu hút trên 23.200 lượt người tham gia; phối hợp trao tặng hàng trăm suất quà an sinh xã hội và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin với trên 80% văn bản được trao đổi qua môi trường điện tử. Tại xã Phú Linh, MTTQ xã đã phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến 1.000 đất giải phóng mặt bằng làm đường giao thông; vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 18 triệu đồng; duy trì công tác tiếp xúc cử tri và hòa giải thành công 100% các vụ việc ở cơ sở.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ phường Hà Giang 2 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ với đoàn kiểm tra.

Phát biểu tại các buổi làm việc, đồng chí Hà Trung Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của Uỷ ban MTTQ phường Hà Giang 2 và xã Phú Linh trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các địa phương tiếp tục khắc phục những hạn chế đã được các thành viên đoàn kiểm tra góp ý và chỉ ra.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; kịp thời kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các thôn; thực hiện tốt các hội nghị tiếp xúc đối thoại, công tác dân vận. Đồng thời, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; chú trọng chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người dân, phát huy tinh thần tự quản và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ sở.