Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Cao Tiến

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán dự sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2026 tại Chi bộ thôn Cao Tiến.

Chi bộ thôn Cao Tiến hiện có 38 đảng viên. Trong tháng 10/2026, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; vận động 31 hộ dân bàn giao đất phục vụ xây dựng doanh trại Trung đoàn Bộ binh 3, Sư đoàn Bộ binh 324, Quân khu 4; duy trì hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư.

Bí thư Chi bộ thôn Cao Tiến báo cáo tình hình hoạt động tháng 10 của Chi bộ.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ tháng 11, tập trung vào công tác xây dựng Đảng; vận động Nhân dân phát triển sản xuất; tham gia các phong trào thi đua; giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cùng với đó, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt; thực hiện nghiêm nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên...

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ thôn Cao Tiến đạt được; đồng thời đề nghị cấp ủy, chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Nhấn mạnh yêu cầu gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị và đời sống Nhân dân, đồng chí đề nghị chi bộ tăng cường nắm bắt tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; rà soát, nắm chắc hoàn cảnh các hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời quan tâm, hỗ trợ.

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, chủ động phản ánh những vấn đề phát sinh từ cơ sở; đồng thời chuẩn bị chu đáo, tổ chức hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đề nghị chi bộ chủ động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, định hướng của tỉnh về an sinh xã hội, y tế, giáo dục; cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể, người cao tuổi, người có uy tín và lực lượng nòng cốt trong vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua, giải phóng mặt bằng, phát triển kinh tế, xây dựng mô hình tự quản, giữ gìn vệ sinh môi trường; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, quản lý ở khu dân cư.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán tặng quà cho Chi bộ thôn Cao Tiến

Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên thực sự là cầu nối giữa tổ chức Đảng với Nhân dân, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề từ thực tiễn; qua đó củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán đã trao quà cho đảng viên 60 năm tuổi Đảng Nhữ Thị Khâm.