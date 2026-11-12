Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Long Biên

Ngày hội là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhìn lại những kết quả đạt được, tiếp tục củng cố tình đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tặng hoa và quà của thành phố Hà Nội cho Cụm tổ dân phố Ngô 1, Ngô 2 và Ngọc Trì 2. Ảnh: Hồng Thái

Gắn kết cộng đồng từ những việc làm thiết thực

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình.

Phát biểu tại ngày hội, đại diện Cụm tổ dân phố Ngô 1, Ngô 2 và Ngọc Trì 2 cho biết, những kết quả đạt được trong năm 2026 là thành quả từ sự cố gắng, chung sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân. Tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư tiếp tục được phát huy thông qua các hoạt động tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chăm lo cho các gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo phường Long Biên tặng hoa và quà cho Cụm tổ dân phố Ngô 1, Ngô 2 và Ngọc Trì 2. Ảnh: Hồng Thái

Bước sang năm 2027, Ban Công tác Mặt trận xác định tiếp tục vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự. Các mô hình tự quản, tuyến đường, ngõ phố văn minh, sạch đẹp tiếp tục được duy trì và nhân rộng.

Ban Công tác Mặt trận cũng nhấn mạnh việc phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; tích cực đóng góp ý kiến xây dựng tổ dân phố, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, nhất là công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận 3 tổ dân phố phát động phong trào thi đua năm 2027 với tinh thần: “Mỗi gia đình một việc làm tốt - Mỗi tổ dân phố một công trình, phần việc thiết thực - Chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình”. Mỗi người dân sẽ hưởng ứng bằng những hành động cụ thể như giữ sạch một đoạn đường, chăm sóc hàng cây, giúp đỡ gia đình khó khăn, tham gia hoạt động cộng đồng, đóng góp sáng kiến xây dựng khu dân cư…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Hồng Thái

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Thủ đô văn minh, hạnh phúc

Phát biểu chung vui với cán bộ và nhân dân 3 tổ dân phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Dương Đức Tuấn đặc biệt đánh giá cao sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn. Các lực lượng ở cơ sở đã phối hợp tuyên truyền, vận động; các hộ đều đồng thuận thực hiện phương án bàn giao mặt bằng hoặc tự nguyện tháo dỡ, di chuyển công trình theo quy định. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện hiệu quả công tác dân vận và tinh thần trách nhiệm của người dân đối với sự phát triển chung của địa phương.

Cùng với đó, các mô hình dân vận khéo gắn với xây dựng đô thị văn minh được triển khai thiết thực; cùng với đó là mô hình liên gia xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn. Các mô hình thu hút các hộ gia đình tham gia, góp phần cải thiện cảnh quan, bảo đảm trật tự đô thị và phát huy tinh thần tự quản trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn và Bí thư Đảng ủy phường Long Biên Nguyễn Phi Thường trao quà cho các gia đình, cá nhân. Ảnh: Hồng Thái

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là gia đình chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phát huy quyền làm chủ, tinh thần tự quản của nhân dân; cùng bàn bạc, thực hiện và giám sát những công việc chung; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đồng chí Dương Đức Tuấn cũng đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; cấp ủy, chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng, những vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống nhân dân.

Với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tin tưởng cán bộ và nhân dân 3 tổ dân phố Ngô 1, Ngô 2, Ngọc Trì 2 tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp.

Thay mặt cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân 3 tổ dân phố, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Ngọc Trì 2 Nguyễn Văn Chính khẳng định, cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân 3 tổ dân phố nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, đồng thời sẽ cụ thể hóa những nội dung phù hợp với tình hình thực tế, tập trung triển khai các việc làm thiết thực, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, nghĩa tình.