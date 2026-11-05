Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi đảng tại Đảng bộ xã Mường Cơi

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đinh Văn Tý.

Đồng chí Đinh Văn Tý, sinh ngày 3/8/1938, quê quán xã Tân Phong, hiện sinh hoạt tại Chi bộ bản Văn Cơi, Đảng bộ xã Mường Cơi. Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 22/12/1961, trở thành đảng viên chính thức ngày 22/12/1962. Trong 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác và cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến của đồng chí Đinh Văn Tý, đồng thời là niềm tự hào của gia đình và Đảng bộ xã Mường Cơi. Đồng chí mong muốn đảng viên Đinh Văn Tý tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất người chiến sĩ cộng sản, là tấm gương để thế hệ trẻ học tập, noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.