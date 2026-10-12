Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Văn Dũng chúc mừng các đơn vị, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Đến thăm và chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Trần Văn Dũng gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến tập thể lãnh đạo, hội viên Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh nhà; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng chí Trần Văn Dũng chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đồng chí Trần Văn Dũng mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền; chủ động nắm bắt, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để phối hợp tháo gỡ kịp thời. Đồng thời, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường liên kết trong sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Tiền Giang.

Tiếp đó, Đoàn đến thăm Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Tiền Giang (phường Trung An) và Công ty TNHH Đại Thành (xã Kim Sơn). Tại mỗi nơi đến thăm, đại diện doanh nghiệp thông tin nhanh về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, định hướng phát triển cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Công ty TNHH Đại Thành.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Văn Dũng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; gắn hoạt động của doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội, quan tâm tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống người lao động.

Đồng chí nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần tiếp tục đồng hành cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, góp phần xây dựng Đồng Tháp phát triển nhanh và bền vững.