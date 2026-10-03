Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải kiểm tra công tác chuẩn bị Viettel Y-Fest

Kiểm tra tại các khu vực tổ chức sự kiện, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Viettel Y-Fest 2026 đã nắm tình hình tiến độ hoàn thiện sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng; khu vực phục vụ đại biểu, nghệ sĩ, người dân và du khách. Đến nay, các hạng mục cơ bản hoàn thành, sẵn sàng phục vụ chương trình.

Các gian hàng phục vụ người dân, du khách cũng được kiểm tra, rà soát. Khu vực ẩm thực có khoảng 240 gian hàng, phục vụ các loại đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt, đồ nướng, nước giải khát, tạo không gian trải nghiệm cho người dân và du khách. Cùng với đó, các điểm nghỉ, lưu trú miễn phí được bố trí hỗ trợ du khách; lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hướng dẫn, cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm nơi nghỉ và di chuyển đến các khu vực tổ chức chương trình.

Ban Tổ chức sự kiện báo cáo tiến độ chuẩn bị âm thanh, ánh sáng và sân khấu cho đêm đại nhạc hội Viettel Y - fest vào tối nay.

Kiểm tra phương án bảo đảm an toàn giao thông, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Viettel Y-Fest đề nghị: Các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm phương án phân luồng, điều tiết giao thông đã xây dựng; từ 14 giờ ngày 3/10 triển khai cấm đường tại các tuyến, khu vực theo phương án, đồng thời tăng cường lực lượng hướng dẫn, phân luồng, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát toàn bộ các hạng mục, tập trung nhân lực, phương tiện hoàn thiện những phần việc còn lại; chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và an toàn tại các khu vực tập trung đông người; chủ động phương án xử lý các tình huống phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách tham gia các hoạt động của Y-Fest.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra:

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình Viettel Y - Fest 2026 kiểm tra công tác chuẩn bị cho đại nhạc hội diễn ra vào tối 3/10.