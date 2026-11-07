Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh làm việc với 3 xã Chư Pưh, Ia Le và Ia Hrú

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Dân tộc và Tôn giáo, Nội vụ, Công Thương, Thống kê tỉnh; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo 3 địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: R'Piên

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 10 tháng năm 2026, các địa phương đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong thu ngân sách và thu hút đầu tư.

Trong đó, xã Chư Pưh thu ngân sách đạt 189% kế hoạch, thu hút 7 dự án mới; xã Ia Le thu ngân sách đạt hơn 330% kế hoạch, thu hút 20 dự án đầu tư ngoài ngân sách, vượt 14 dự án so với kế hoạch; xã Ia Hrú thu hút 5 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 2.013 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp, lần lượt đạt 47,16% tại Chư Pưh, 49,5% tại Ia Le và 25,7% tại Ia Hrú. Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và giải quyết một số hồ sơ thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực đất đai cũng cần tiếp tục được đẩy nhanh.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí vốn cho các công trình cấp bách, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các chế độ chính sách.

Lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, đề xuất giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ các địa phương thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: R'Piên

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận sự nỗ lực của 3 xã trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đối với từng chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026. Trong đó, tập trung tăng cường thu ngân sách và đấu giá đất; chủ động rà soát, khai thác tối đa nguồn thu, đẩy mạnh đấu giá đất và triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách để tạo nguồn lực đầu tư phát triển.

Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch vốn, bao gồm cả nguồn vốn kéo dài và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng, lưu ý xử lý triệt để các vướng mắc kéo dài trong lĩnh vực đất đai, nhà ở; chấn chỉnh lề lối làm việc tại bộ phận một cửa, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

Về công tác cán bộ, các xã cần tập trung sắp xếp, bố trí vị trí việc làm phù hợp với năng lực chuyên môn thực tế của đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng tốt yêu cầu công việc tại địa phương.

Đối với các kiến nghị của 3 xã, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh giao các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn địa phương giải quyết dứt điểm; tạo điều kiện thuận lợi nhất để 3 xã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.