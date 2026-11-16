Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam thôn Tiến Minh, xã Đường Hồng

Ngày hội thu hút đông đảo người dân tham gia.

Thôn Tiến Minh có 173 hộ với 899 nhân khẩu, thôn có hai dân tộc là dân tộc Tày và dân tộc Dao cùng sinh sống. Trong năm qua, Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở trong sạch vững mạnh, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống thi đua yêu nước. Tổng diện tích gieo trồng cả năm trên 196 ha, trong đó: Cây lúa trên 47ha, đạt 100% so với kế hoạch; cây ngô 75 ha, năng suất 36,4 tạ/ha, đạt 98% kế hoạch; cây lạc, đậu tương 5,7 ha đạt 100% so với kế hoạch…

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày văn hoá Việt Nam thôn Tiến Minh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương thôn Tiến Minh.

Văn nghệ đặc sắc tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam thôn Tiến Minh.

Phát biểu và chung vui tại ngày hội, Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn vui mừng, phấn khởi với những kết quả thôn Tiến Minh đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, mong muốn nhân dân thôn Tiến Minh tiếp tục lao động chăm chỉ, sáng tạo; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; kinh doanh hợp pháp; tận dụng mọi khả năng phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương; có tinh thần giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đoàn kết phát huy truyền thống tương thân, tương ái; chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống; giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo vệ và phát triển rừng…