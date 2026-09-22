Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên tiếp xúc cử tri phường Bảo An

Chiều 22-9, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu HĐND tỉnh (Tổ đại biểu số 6) gồm: Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ông Lê Vũ Chương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tiếp xúc cử tri phường Bảo An trước Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Bảo An.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII.

Cử tri phường Bảo An kiến nghị tỉnh và các cơ quan chức năng rà soát những quy hoạch cũ không còn phù hợp, có phương án điều chỉnh hoặc xử lý theo quy định để tạo điều kiện cho người dân trong khu vực sửa chữa, cải tạo nhà ở; quan tâm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Ngô Thì Nhậm đã xuống cấp, bảo đảm việc đi lại của người dân. Cử tri cũng có một số kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chế độ, chính sách.

Các đại biểu tham dự buổi tiếp xúc.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Lãnh đạo phường Bảo An giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Long Biên ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới. Đối với những vấn đề cử tri phản ánh, đồng chí Nguyễn Long Biên đề nghị chính quyền địa phương tăng cường đối thoại, thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong đời sống hằng ngày của người dân để kịp thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Các cơ quan chức năng cần rà soát, làm rõ từng nội dung cử tri kiến nghị, nhất là những vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, hạ tầng và chế độ, chính sách, sớm có phương án giải quyết, trả lời thỏa đáng cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Long Biên cũng đề nghị lãnh đạo phường Bảo An tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn từ cơ sở, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.