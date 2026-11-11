Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên tiếp Đại sứ Na Uy tại Việt Nam

Sáng 11-11, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp ông Stein Iversen - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam và các thành viên trong đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Khánh Hòa. Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đồng chí Nguyễn Long Biên trao đổi với ông Stein Iversen.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Long Biên bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp ông Stein Iversen cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Khánh Hòa. Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên cho biết, sau sáp nhập, tỉnh Khánh Hòa mở rộng không gian phát triển với nhiều tiềm năng, lợi thế về biển, du lịch, công nghiệp, năng lượng và giao thương quốc tế. Phát huy lợi thế đó, 10 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 11,21%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố, dẫn đầu Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Du lịch đón hơn 22,5 triệu lượt khách, tăng 50,8%; khách quốc tế đạt 7,8 triệu lượt, tăng 66,6%, trong đó khách Na Uy đến tỉnh đạt gần 4.500 lượt.

Đối với quan hệ hợp tác thương mại, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Khánh Hòa sang Na Uy trong 9 tháng năm 2026 đạt 10,6 triệu USD, nhập khẩu đạt 1,6 triệu USD. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có 3 dự án của nhà đầu tư đến từ Na Uy, nổi bật là Dự án sản xuất thiết bị cơ khí, điện, điện tử của Công ty TNHH ScaleAQ, với vốn đăng ký hơn 10 triệu USD.

Đồng chí Nguyễn Long Biên mong muốn Na Uy tăng cường hợp tác về kinh tế biển, phát triển xanh; kết nối các doanh nghiệp đầu tư và chuyển giao công nghệ trong chế biến thủy sản, công nghiệp hàng hải, đóng và sửa chữa tàu biển, cơ khí chính xác, điện tử tại tỉnh. Đồng thời, tăng cường hợp tác về năng lượng sạch, điện gió ngoài khơi, cảng biển và logistics xanh tại Khu Kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp của tỉnh. Hai bên cũng có thể tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA để thúc đẩy xuất khẩu và kết nối doanh nghiệp.

Về nông nghiệp, đồng chí Nguyễn Long Biên mong muốn Na Uy hỗ trợ đầu tư nuôi biển xa bờ công nghệ cao; chuyển giao công nghệ trồng trọt, chăn nuôi; nhập khẩu nông sản thế mạnh. Cùng với đó, hợp tác du lịch, giao lưu, liên kết giáo dục, đào tạo nhân lực, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đồng chí Nguyễn Long Biên tin tưởng qua chuyến thăm và làm việc của Đại sứ và đoàn công tác tại Khánh Hòa sẽ mở rộng nhiều cơ hội trao đổi, kết nối, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Khánh Hòa với các đối tác của Na Uy.

Đồng chí Nguyễn Long Biên tặng quà lưu niệm cho ông Stein Iversen.

Ông Stein Iversen tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Long Biên.

Đồng chí Nguyễn Long Biên và ông Stein Iversen cùng các đại biểu.

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Stein Iversen cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa; đồng thời nhấn mạnh, Na Uy và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác lâu dài trên nhiều lĩnh vực, nhất là nuôi trồng và khai thác thủy sản. Đại sứ đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Khánh Hòa và ghi nhận những đề xuất hợp tác của tỉnh. Theo ông Stein Iversen, việc Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA được ký kết sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, mang lại lợi ích cho cả hai bên thông qua việc giảm thuế quan, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong khuôn khổ chiến lược tăng trưởng xanh, hai bên đã và đang có sự hợp tác chặt chẽ, nhất là giữa Trường Đại học Nha Trang với một số trường đại học của Na Uy trong đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng.

Ông Stein Iversen khẳng định, các doanh nghiệp Na Uy luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Khánh Hòa thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển kinh tế biển bền vững. Na Uy sẽ tiếp tục hợp tác với tỉnh trong quy hoạch, phân vùng biển, quản lý, bảo tồn và khai thác hiệu quả tài nguyên biển, đại dương; đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Khánh Hòa hướng tới mục tiêu không rác thải. Với tiềm năng về năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi là những lĩnh vực còn nhiều dư địa, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi cụ thể nhằm mở rộng các chương trình hợp tác…